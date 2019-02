Kämpfe wie dieser zwischen Anakin Skywalker (Hayden Christensen, links) und seinem Lehrmeister Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) in "Die Rache der Sith" dürften sich in französischen Fechtsportarenen bald auch in ähnlicher Weise abspielen. Nur ohne Laser und Lava, versteht sich. Die "Star Wars"-Saga ist im Handel auf DVD und Blu-Ray erhältlich. (Fox / Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved.)

Die Grande Nation hat die Sportwelt mit einer kuriosen neuen Disziplin überrascht: Laut Informationen von „espn“ gehört das aus „Star Wars“ bekannte Lichtschwert ab sofort neben Degen, Florett und Säbel in Frankreich zum Fechten dazu. Das hat der französische Fechtsport-Verband in einer offiziellen Mitteilung bekanntgegeben. Die mit LED-Leuchten ausgestatteten und aus Polycarbonaten gefertigten Repliken sollen jungen Menschen ein Ansporn sein, weniger Sport mit den Daumen und mehr mit dem ganzen Körper zu machen, wie Serge Aubailly, Generalsekretär des Fechtbundes betonte. Ein klarer Seitenhieb in Richtung Video- und Computerspiele.

Auch wenn die Ankündigung sicherlich für offene Münder gesorgt haben dürfte - ganz neu ist ein Zusammenhang zwischen der Sportart und der Filmindustrie nicht. Auch andere popkulturelle Ikonen wie Zorro, Robin Hood oder die drei Musketiere haben in der Vergangenheit für einen Boom des Sports gesorgt, sicherlich kann die Liste auch um jüngere Vertreter wie die „Fluch der Karibik“-Filme erweitert werden. „Mantel- und Degen-Filme hatten immer einen großen Einfluss auf unseren Verband und dessen Wachstum“, so Aubailly. „Lichtschwert-Filme haben denselben Einfluss. Junge Menschen wollen es probieren.“

Schauspielerin Daisy Ridley darf als Hauptcharakter Rey in der aktuellen "Star Wars"-Trilogie natürlich auch die ikonischste Waffe der ganzen Saga schwingen: das Lichtschwert. Nun zählt das Kampfgerät in Frankreich sogar offiziell zum Fechtsport dazu.

Wie stark die Macht im französischen Fechtverband tatsächlich wirkt und ob dadurch neue Mitglieder angeworben beziehungsweise alte Mitglieder zu einem Waffenwechsel animiert werden können, steht noch in den Sternen.