In der neuen RTL-Reportage "Tamer Bakiner, der Wahrheitsjäger" geht Detektiv Tamer Bakiner auf die Jagd nach sogenannten Romance Scammern, also professionellen Liebesbetrügern im Internet. (TVNOW /Dreh-WG/Jana Bernhardt)

Tinder, Lovoo und Co. werben damit, unglückliche Singles aus aller Welt zusammenzubringen. Die Suche nach dem Partner fürs Leben ist längst ein florierendes Geschäft geworden. Doch auch die Schattenwirtschaft hat das Potenzial erkannt und im Hintergrund ein Netzwerk des organisierten Verbrechens aufgebaut. Sogenannte Romance Scammers, also professionelle Liebesbetrüger, benutzen die modernen Technologien, um die hoffnungsvollen Nutzer gezielt auszunehmen. RTL sagt diesen kriminellen Tätigkeiten nun gemeinsam mit Detektiv Tamer Bakiner den Kampf an und zeigt auf, mit welchen Maschen die Verbrecher arbeiten. In der Reportage „Tamer Bakiner, der Wahrheitsjäger“ (Montag, 25. März, 20.15 Uhr) führen ihn seine Nachforschungen bis nach Kenia und Istanbul.

Die Methoden dieser Betrüger sind stets ähnlich. In ihrem Visier sind vornehmlich junge Frauen, und nachdem allzu blauäugige Zielpersonen mit Komplimenten umworben wurden, entsteht rasch eine emotionale Abhängigkeit. Seien sie erst einmal gefügig gemacht, würden manche Damen nach der „Gehirnwäsche“ den „Männern alles geben, was sie besitzen“, weiß Ursula Tschorn. Die 63-Jährige ist Gründerin eines Opferhilfevereins, der sich für Menschen einsetzt, die Liebesbetrügern im Internet auf den Leim gegangen sind. Jede Woche landen zwischen 100 und 500 neue Anzeigen auf ihrem Schreibtisch. Hilfe der Polizei oder Staatsanwaltschaft erhalten die Opfer wegen geringer Erfolgsquoten fast nie.

Polizei und Staatsanwaltschaft stellen ihre Ermittlungen wegen geringen Erfolgsquoten meistens ein.

So ist unter anderem für die Schweizer Schauspielerin Anny Weiler die Hilfe von Tamer Bakiner die letzte Hoffnung. Sie hat insgesamt bereits 120.000 Euro verloren und dachte wegen des drohenden Verlustes ihrer Eigentumswohnung sogar an Suizid. Eine weitere Betroffene, die die RTL-Reportage vorstellt, hat sogar 380.000 Euro an einen Romance Scammer verloren. Auch Regula Müller fiel auf einen Betrüger hinein und überwies eine hohe Summe auf ein Istanbuler Konto. Ob Tamer Bakiner die Hintermänner ausfindig macht und wo ihn seine Ermittlungen in der türkischen Metropole hinführen, zeigt sich in der Sendung „Tamer Bakiner, der Wahrheitsjäger“.