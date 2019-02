Katja Baumann (Simone Thomalla, links) und Freddies Mutter Christa Löffler (Jule Ronstedt) kommen sich beim Stallausmisten näher und sprechen dabei auch über Christas Sohn Freddie. (ZDF / Barbara Bauriedl)

Beim geplanten Drachenflug kommt der Dorfhelferin Katja (Simone Thomalla) und ihren Freundinnen ein Adler in die Quere, und dann begegnet ihnen auf dem Rückweg auch noch ein Problemschüler Michelles (Johanna Klante): Freddie (Jascha Baum) hat an diesem Tag die Schule geschwänzt, in der Vergangenheit hatte er immer wieder Mal Probleme mit Drogen. Seine Eltern führen einen Ponyhof, der viel Arbeit macht. Für die Schulkarriere ihres Sohnes haben sie wenig Verständnis. Freddies Vater erleidet über einem Streit gar einen Herzinfarkt, Katja ist in der neuen Episode der beliebten ZDF-Dorfhelferinnenreihe, „Frühling - Lieb mich, wenn du kannst“, in mehrfacher Hinsicht gefragt: Erstens hilft sie auf dem Hof, und zweitens versucht sie, die Meinung des Vaters zu ändern. Freddies Schulschwänzerei entpuppt sich indessen als Auswirkung eines schweren Liebeskummers.