Alte Fernsehhasen: Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf testen wieder neue Unterhaltungsideen aus. (ProSieben/Jens Hartmann)

Klaas Heufer-Umlauf und sein Erz-Wettkampf-Rivale Joko Winterscheidt haben das ständige Leistungsprinzip schon oft zur Basis origineller Samstagabend-Unterhaltungssendungen gemacht. In ihrer 2016 gestarteten lockeren Reihe „Die beste der Show der Welt“ spielen sie beim Wunsch, sich so oft es geht gegenseitig zu überbieten und auszubooten, mit ganz offenen Karten. Immerhin wagen sich die unverbesserlichen Kindsköpfe mit immer neuen Spiel-Ideen ins Rennen.

Welche der sechs Unter-Shows im Rahmen der großen Samstagabendsendung am besten abschneidet, darüber entscheidet das Studio-Publikum vor Ort in direkter Abstimmung. Wie üblich sind die präsentierten Einfälle ziemlich skurril: So versucht sich Heufer-Umlauf mit einer Kuppelshow-Idee unter dem etwas fragwürdigen Motto „Liebe macht taub und blind“. Und sein Kollege Winterscheidt lässt Waschmaschinen über die Bühne schleppen. Was man halt so macht, wenn man die Leute bei Laune halten möchte.