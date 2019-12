Barry Seal (Tom Cruise) schmuggelt Ende der 1970er-, Anfang der 1980er-Jahre mit seinem Propellerflugzeug aus Kolumbien Kokain in die USA und macht unterwegs Schnappschüsse für die CIA. (ZDF/David James)

Zuletzt verschärfen sich die Arbeitsbedingungen sogar für Barry Seal (Tom Cruise) sehr dramatisch. Die Küstenwache vor Louisiana hat nun ein Propellerflugzeug wie er und kann ebenso lange in der Luft bleiben. Da bleibt dem Luftschmuggler nur noch die Flucht - das heißt: runtergehen, um in einem Wohngebiet zu landen. Straßenlaternen zersplittern an seinen Flügeln wie Streichhölzer. Ein, zwei geparkte Autos rammt er und rutscht in seiner Maschine in einen Vorgarten, wo ihn ein Schuppen zum Stehen bringt. Barry zwängt sich aus dem Wrack. Mit Dollarbündeln aus einer Umhängetasche erkauft er sich das Schweigen zweier Kinder - und das Fahrrad des Jungen. Auf viel zu langen Beinen tritt er unermüdlich die Pedale, weiß überpudert vom Kokain, das er transportiert hat. Tom Cruise so zu sehen, ist schon ein großer Spaß. Aber in einen Rausch versetzen solche Momente in dem Satire-Thriller-Mix „Barry Seal: Only in America“, den das ZDF nun erstmals im Free-TV zeigt, nicht.

Es geht von Anfang an um Zeitgeschichte. Fernsehbilder vom Ende der 1970er-Jahre zeigen einen ratlosen Präsidenten Jimmy Carter, verbrannte US-Flaggen im Iran und kommunistische Rebellen in Mittelamerika. Währenddessen vegetiert Barry Seal als Verkehrspilot in seinem Job dahin, gelangweilt von der Routine und zu ausgelaugt für seine attraktive Frau Lucy (Sarah Wright). Und dann taucht auch noch ein CIA-Agent namens Schafer (Domhnall Gleason) auf, der Barrys Nebenverdienst mit eingeschleusten kubanischen Zigarren auf die Schliche gekommen ist.

Barrys Frau Lucy (Sarah Wright) freut sich über die Autos, die sich die Familie dank der lukrativen Tätigkeit ihres Mannes nun leisten kann. (ZDF/David James)

Immerhin bringt er Aufregung in Barrys Leben, als er ihn mehr oder weniger nötigt, in Zukunft für den Geheimdienst Fotos von kommunistischen Kampfgruppen in Lateinamerika zu schießen. Die Flugkünste, die er dabei zeigt, sprechen sich bis zum Drogenkartell in Kolumbien herum. Bald gehören auch ein gewisser Pablo Escobar und seine Geschäftsfreunde zu seinen Klienten. Sie machen Barry reich. Für die CIA betreibt er Spionage und liefert Waffen für alliierte Revolutionäre, für das Kartell bringt er Kokain in die USA. Aber Politik und Unterwelt bilden eine gefährliche Mischung. Irgendwann steht Barry zwischen allen Fronten.

Auf dem Weg zum Charakterdarsteller?

Geschichte wiederholt sich: Schon in "Top Gun" spielte Tom Cruise einen talentierten Piloten. (ZDF/David James)

Produzent und Drehbuchautor Gary Spinelli gelingt mit Regisseur Doug Liman eine ziemlich gründliche Demontage der gierigen und ideologisch verblendeten Reagan-Jahre. Aber irrwitzig und haarsträubend wird ihre auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte nicht, trotz Einschüben pfiffiger Animationen und Barrys sarkastisch-zynischer Kommentare. Die gegenwärtige Lage in den USA erscheint zu verrückt, um sich ollen Kamellen zu widmen.

Am Boden bleibt „Barry Seal: Only in America“ aber vor allem wegen Tom Cruise. Das Skript verlangt von ihm, triumphierender Draufgänger und getriebener Durchwurschtler, ordentlicher Vater wie abgebrühter Gauner und sowohl naiv als auch gerissen aufzutreten. Mit seinem gewohnten milden Wie-isses-nun-bloß-möglich-Lächeln und ein bisschen nervösem Herumgefummel an der Sonnenbrille bringt er diese Facetten nicht unter einen Hut. Aber es ehrt den Star, dass er Neuland als Charakterdarsteller sucht, um vielleicht einmal als Hauptdarsteller das zu erreichen, was ihm als Männertrainer einst im Ensemble von „Magnolia“ so verblüffend geglückt ist.

CIA-Agent Monty Schafer (Domhnall Gleeson, rechts) erhofft sich von Barry Seal (Tom Cruise) Insider-Informationen. (ZDF/David James)

2020 kehrt Tom Cruise dorthin zurück, wo alles anfing. 34 Jahre, nachdem er in „Top Gun“ seinen schauspielerischen Durchbruch feierte, verkörpert Cruise erneut den Elite-Pilot Maverick. „Top Gun 2: Maverick“ startet am 16. Juli in den Kinos.