Historische Montage in "Nacht über Berlin": Anna Loos und Jan Josef Liefers spielen die Barsängerin Henny Dallgow und den jüdischen Arzt Albert Goldmann, die sich im Berlin der frühen 30er-Jahre ineinander verlieben. (ZDF/ARD Degeto/UFA Filmproduktion/Dicks/Terjung)

In den Jahren 1932 und 1933 wurde die erste Demokratie auf deutschem Boden demselben gleich gemacht. Fluchtpunkt einer Untergangsgeschichte der Weimarer Republik war der Reichstagsbrand am Abend des 27. Februar 1933. Ihn nutzte der neu eingesetzte Reichskanzler Adolf Hitler, der jedoch über keine eigene parlamentarische Mehrheit verfügte, für seine „Reichstagsbrandverordnung“. Sie setzte die wesentlichen Grundrechte der Verfassung außer Kraft. Der aufwendig inszenierte Fernsehfilm „Nacht über Berlin“ (2013), den 3sat nun wiederholt, will Geist und Ereignisse im Berlin jener Jahre einfangen. Regisseur Friedemann Fromm („Die Wölfe“, „Weissensee“) bedient sich bei diesem spannenden, aber etwas sperrigen Stoff, eines legitimen Tricks: Er setzt auf Star-Power und eine fiktionale Liebesgeschichte.

Nun gut, die Charaktere sind ein wenig exemplarisch angelegt. Da wäre Albert Goldmann (Jan Josef Liefers). Ein jüdischer Arzt, der im Arbeiterbezirk Wedding vorwiegend arme Leute behandelt und für die gemäßigte SPD im Reichstag sitzt. Sein jüngerer Bruder Edwin (Franz Dinda) hingegen ist bei den Kommunisten. Die liefern sich in den Jahren 1932 und 1933 vor dem Hintergrund von Weltwirtschaftskrise und schwacher Demokratie blutige Straßenkämpfe mit den braun uniformierten Schlägertrupps der SA.

Noch darf er hier reden - wenn auch unter lautem rechtem Getöse: der jüdische Reichstagsabgeordnete Albert Goldmann (Jan Josef Liefers). (ZDF / ARD Degeto / UFA Filmproduktion / F. Dicks)

Im feineren Teil der Stadt residiert die emanzipierte, unverheiratete Sängerin Henny Dallgow (Anna Loos). Während ihre Cousine Uta (Claudia Eisinger) den Nazi-affinen Karrieristen Erhart von Kühn (Sven Lehmann) heiraten will, verliebt sich die 39-Jährige jedoch im Sinne einer Amour fou in den Arbeiterarzt aus dem Wedding. Henny träumt davon, ihr künstlerisches Wohnzimmer, das „Ballhaus“, von ihrem jüdischen Freund, dem schrägen Künstler Matze Belzig (Jürgen Tarrach) zu kaufen. Der hat die Zeichen der Zeit erkannt und möchte in die USA emigrieren.

Tolle Kulissen lassen unruhige Zeiten wiederaufleben

Albert Goldmann (Jan Josef Liefers), der für die SPD im Reichstag sitzt, schmuggelt gefährliche Fracht ins zunehmend nach rechts driftende Deutschland. (ZDF/ARD Degeto/UFA Filmproduktion/F.)

Während die Atmosphäre auf den Straßen Berlins zunehmend hitzig wird, gerät auch Henny zwischen die Fronten. Soll sie Albert aufgeben und sich dem aufkommenden braunen Sturm über Deutschland ergeben? Oder hat der Kampf gegen den rechten Brachialterror noch eine Chance auf Erfolg? Als sich die politischen Ereignisse zuspitzen, empfängt Albert Goldmann in seiner Praxis einen verwirrt wirkenden Holländer mit entzündeten Augen. Wenig später erfährt er, das jener Marinus van der Lubbe tatsächlich vorhat, den Reichstag in Band zu setzten. Sofort macht sich der Arzt auf den Weg, die Tat zu verhindern.

„Nacht über Berlin“ ist für einen TV-Film beachtlich ausgestattet. Mit großem Aufwand in Sachen Kostüm, Komparsen und Kulissen - unter anderem der Nachbildung des historischen Plenarsaals des Reichstages - schafft es Friedemann Fromm, so etwas wie den Geist jener unruhigen Zeit wiederaufleben zu lassen. Manche Schlägerszene scheint etwas hölzern. Und einige Einstellungen über den Dächern von Berlin wirken kulissenhaft. Dennoch bringt der Film eine hochspannende Zeit aufs Tableau der Primetime-Unterhaltung.

Die Restwürze der "Roaring Twenties": Sängerin Henny (Anna Loos) begeistert ihr Publikum im Berliner "Ballhaus". Doch die Nazis sitzen schon im Publikum. Noch sind sie begeistert ... (ZDF / ARD Degeto / UFA Filmproduktion / F. Dick)

Ob man nun unbedingt das Star-Ehepaar Jan Josef Liefers und Anna Loos für die Hauptrollen verpflichten musste? Gute Schauspieler sind sie und als Liebespaar nachweislich tauglich. Doch lenkt die Wucht ihrer romantisch-tragischen Story auch ein wenig vom historischen Hintergrund ab. Dies ist wohl der Preis, den man für einen Erfolg zur besten Sendezeit zahlen muss.