Lilly (Iris Mareike Steen) und Nihat (Timur Ülker) können nicht mehr widerstehen und landen bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (montags bis freitags, 19.40 Uhr, RTL) im Bett. (TVNOW)

In der heutigen Folge der RTL-Vorabendserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (montags bis freitags, 19.40 Uhr) geht es heiß her: Lilly (Iris Mareike Steen) und Nihat (Timur Ülker) können nicht widerstehen und landen nach Sunnys Geburtstagsparty im Bett. „Um es mal direkt auf den Punkt zu bringen, Lilly und Nihat haben Sex und das liegt wahrscheinlich daran, dass sich die beiden ziemlich anziehend finden“, erzählte Schauspielerin Iris Mareike Steen im RTL-Interview.

Zunächst soll es ihren Worten nach beim One-Night-Stand bleiben. Ob daraus eine Beziehung wird, wird natürlich noch nicht verraten. Iris Mareike Steen könnte es sich allerdings vorstellen: „Ich denke, dass es mit beiden auf jeden Fall nicht langweilig werden würde. Da ist auch definitiv Potenzial für Reibung, was ja immer spannend ist. Aber bestimmt auch für romantische Momente. Wir werden sehen, ob wir das jemals erfahren werden.“

Lilly hat sich zwar von ihrem Freund Tuner (Thomas Drechsel) getrennt, doch das schlechte Gewissen macht sich trotzdem breit - besonders bei Nihat. Denn Tuner ist nicht nur sein Geschäftspartner, sondern auch sein Freund. Als sich Tuner und Lilly trennten, stand Nihat an seiner Seite und brachte ihn auf andere Gedanken. „Moralisch gesehen gehört sich das sicher nicht. Aber in der Situation, in der es dazu kommt, ist Lilly moralisch nicht so sehr am Start. Außerdem hatte sie, wie sie selber später sagt, ziemlich lange keinen Sex mehr und Nihat ist ja nicht gerade unattraktiv“, erklärte Steen das Verhalten ihrer Figur. „Lilly war sehr lange sehr brav, vielleicht musste das jetzt einfach mal sein. Ihre coolste Aktion war das aber sicher nicht.“

Privat ist die 27-jährige Hamburgerin seit Oktober 2017 verheiratet. Seit 2010 spielt sie die Rolle der Lilly Seefeld in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Außerdem nahm sie 2018 an der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ teil.