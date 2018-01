Die Linke in Lübeck hat Anzeige gegen einen Unternehmer gestellt, weil er nach ihrer Ansicht zu sexueller Belästigung auffordere. (dpa)

Die Linke in Lübeck hat Strafanzeige gegen den Lübecker Unternehmer Winfried Stöcker gestellt. In einer auch im Internet veröffentlichten Weihnachtsansprache an seine Mitarbeiter stifte er zu sexueller Nötigung, sexueller Belästigung und zur Vergewaltigung an, begründete die Kreisvorsitzende der Partei, Katjana Zunft, am Montag diesen Schritt. In der Ansprache vom Dezember 2017 hatte Stöcker die Kampagne "#MeToo" gegen sexuelle Belästigung als "Kesseltreiben" und von Medien aufgebauschte Aktion bezeichnet. Stöcker war für eine Stellungnahme am Montag zunächst nicht zu erreichen.

Zunft sagte, ihre Anzeige beziehe sich besonders auf eine Passage, in der es heißt: "Und jetzt ein Aufruf an Euch Kollegen, die noch auf der Suche sind: Wir haben so viele nette Jungs und Mädchen in der Firma, geht ran, egal ob Ihr Vorgesetzte seid oder nicht, es kommt nur darauf an, dass Ihr das Mädchen oder den Jungen liebt." Damit fördere Stöcker in seinem Unternehmen ein Klima, in dem Mitarbeiterinnen um ihre Unversehrtheit fürchten müssen und keine Unterstützung durch die Firmenleitung erwarten dürfen, sagte Zunft. (dpa)