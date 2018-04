Nach dem Tod von Chester Bennington versteigert seine Band nun Equipment von Linkin Park. (Ken Ishii / Getty Images)

Im vergangenen Juli nahm sich Linkin-Park-Sänger Chester Bennington das Leben. Fans der Band könnten jetzt bei einer Auktion Andenken an den Musiker und seine Bandkollegen erwerben. Fast 200 Einzelstücke aus der Geschichte von Linkin Park, darunter Instrumente und Tour-Equipment, sollen ab 4. April bei Reverb.com unter den Hammer kommen. Ein Teil des Erlöses wird an die Hilfsorganisation Music for Relief gehen, die Linkin Park 2005 gegründet hatten.

In einem Interview mit „Vulture“äußerte sich Gitarrist Mike Shinoda kürzlich über die Zukunft von Linkin Park: „Ich kann nicht sagen, was mit der Band passieren wird. Es gibt keine einfache Antwort. Fans denken, dass sie wissen wollen, was die Zukunft ist: Glaubt mir, ich würde die Antwort gerne kennen. Es gibt aber einfach keine.“ Shinoda wird demnächst alleine auf der Bühne stehen und seine EP „Post Traumatic“ live präsentieren.