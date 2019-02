Treibt nach 26 Jahren wieder auf die einsame Adventure-Insel zu: Held Link in "The Legend of Zelda: Link's Awakening". (Nintendo)

In seinem aktuellen „Direct“-Video präsentierte Nintendo die Switch-Neuheiten für 2019, darunter ein neuer „Mario Maker“, die Switch-Fassung von „Dragon Quest 11“, „Fire Emblem: Three Houses“ und sogar eine Umsetzung von Ninja Theorys Indie-Hit „Hell Blade“. Aber die beste Nachricht hob sich der Hersteller bis zum Schluss auf: Mit einem aufwendig produzierten Trickfilm-Intro kündigte man ein Rundum-Remake des beliebten Game-Boy-Klassikers „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ an. Die im Anschluss gezeigten Ingame-Szenen bilden ein technisch modernen, aber spielerisch akkuraten Nachbau des Handheld-Oldies ab - natürlich in 3D. Ein genaues Veröffentlichungs-Datum bleibt Nintendo den Fans schuldig, allerdings soll das knuffige Action-Adventure noch dieses Jahr erscheinen. Obwohl ursprünglich ein reiner Handheld-Titel ist das neue „Link's Awakening“ dank detaillierter 3D-Grafik auch ein Fall für den großen Bildschirm.