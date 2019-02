In den 1990er-Jahren erreichte das Reaktionsspiel "Superball" Kult-Status im "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Jetzt kehrt das Spiel zurück und wird ab sofort jeden Freitag gespielt. (SAT.1)

13 Jahre mussten die Fans des Kult-Spiels „Superball“ warten, jetzt ist es so weit: Das Spiel wird ab 22. Februar wieder Bestandteil des „SAT.1-Frühstücksfernsehens“, wo es schon von 1988 bis 2006 für so manches Drama sorgte. Jeden Freitag treten ab sofort Zuschauer während der Live-Sendung gegeneinander an.

Nach einer Registrierung per Telefonhotline oder SMS werden die Teilnehmer per Zufall ausgewählt. Auf Basis ihrer Kommandos („rechts!“, „links!“) steuern unter anderem Alina Merkau, Marlene Lufen und Jochen Schropp mit verbundenen Augen einen Joystick. Ziel des Spiels ist es weiterhin, nicht vor den herabfallenden Bällen getroffen zu werden.

Die Moderatoren um Jochen Schropp erhalten von den Zuschauern Anweisungen, wie sie einen Joystick zu bedienen haben, um roten Bällen auszuweichen. Der Clou dabei: Sie tragen Augenbinden. Werden drei Level gemeistert, winkt den Teilnehmern ein Geldgewinn. (Andreas Rentz / Getty Images)

Neu hingegen ist es, dass die Anweisungen der Zuschauer nicht mehr telefonisch, sondern digital über eine Website an die Moderatoren der „SAT.1-Frühstücksfernsehens“ weitergegeben werden. Ziel des Spiels ist es, drei Level mit steigender Geschwindigkeit zu meistern. Gelingt dies, erhöht sich der Gewinn der Teilnehmer zusätzlich zu einem Tagespreis um den wöchentlichen Jackpot von 20.000 Euro. Wird der Jackpot nicht geknackt, wächst er jeweils um 1.000 Euro.