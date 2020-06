Der charismatische Tyler Durden (Brad Pitt) und der namenlose Protagonist (Edward Norton) rufen den "Fight Club" ins Leben, in dem brachiale Faustkämpfe ausgetragen werden. (ZDF / Lionsgate)

Sie nennen sich den „singenden, tanzenden Abschaum“ dieser Welt - eine Gruppe von Männern, die genug haben von der Tristesse des Alltags, von IKEA-Möbeln und ihrer traurigen Existenz als Bodensatz der Gesellschaft. Um zu spüren, dass sie noch am Leben sind, treffen sie sich in dunklen Kellern und schmutzigen Hinterhöfen - und schlagen sich die Gesichter blutig. Keine Frage: David Finchers „Fight Club“ (1999) mit Brad Pitt und Edward Norton in den Hauptrollen zählt zu den verstörendsten und mutigsten Film-Klassikern überhaupt und ist selbst in der x-ten Wiederholung auf 3sat noch sehenswert.

Mitverantwortlich dafür sind die beiden Hollywood-Schwergewichte in den Hauptrollen. 21 Jahre nach dem ikonenhaften Psychothriller wurde Brad Pitt für die beste Nebenrolle in „Once Upon A Time in Hollywood“ endlich mit dem ersehnten Oscar ausgezeichnet. Zuletzt war er im Science-Fiction-Thriller „Ad Astra - Zu den Sternen“ zu sehen. Edward Norton übernahm 2019 sowohl die Regie als auch die Hauptrolle des ambitionierten Kriminalfilms „Motherless Brooklyn“. Aktuell bleibt „Fight Club“ ohnehin, Gewalt scheint schließlich nie aus der Mode zu kommen.

Im neuen Leben des ehemals gelangweilten Protagonisten hat auch die suizidgefährdete Marla Singer (Helena Bonham Carter) einen Platz gefunden. (ZDF / Lionsgate)

Und löst sie wirklich keine Probleme? Die Filmemacher erklären immer und immer wieder das Gegenteil. Also erst mal Schluss mit dem Moralgefasel: Der Protagonist (Edward Norton) weiß jedenfalls irgendwann keine liebevolle Lösung für seine Probleme mehr. Er trifft auf Tyler (Brad Pitt) und gemeinsam gründen sie den „Fight Club“. Ziel des Unterfangens: Junge Männer bewältigen ihren Frust durch eine Tracht Prügel. Es ist ein ziemlich blutiger Film, was für Regisseur David Fincher nichts Ungewöhnliches ist. Auch wenn es rüde zugeht, entwickelt sich dessen besondere Note jedoch nicht aus seinen Schlägereien heraus.