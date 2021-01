Ein Alltagssportler als Plug-in-Hybrid? Nun ja, seltsam, aber durchweg beeindruckend. (Seat)

Volkswagen setzt die Flotten seiner Töchter bekanntlich mit Nachdruck unter Strom. Neben der vollelektrischen ID-Serie der Dachmarke überzeugt vor allem die Machart E-Hybrid. Die Wolfsburger Bauweise des Plug-in-­Hybrids ist nach dem VW Tiguan auch in den Seat Leon eingezogen. Fraglos, dessen vierte Generation macht damit auch als sportliche FR-Version eine überzeugende Figur. Ökologisch und sportlich? Ja, funktioniert.

„­Was der aus sich gemacht hat!“, ­befindet der Beifahrer, auf seine ­Fahrschulzeit zurückblickend. „­Beeindruckend.“ Schließlich kennt er den Vorgänger des Leon in- und auswendig, hat er doch einst im Vorgänger dieses Seat das kleine Einmaleins des Straßen­verkehrs gelernt. Knapp zwei Jahrzehnte ist seine Fahrprüfung an Bord des kompakten ­Spaniers nun her. Seitdem ist nicht nur einiges an Wasser den ­Llobregat heruntergeflossen, seither ist viel passiert in Martorell – vor allem in Sachen Technik. Denn während sich die Schwester­marken innerhalb des Volkswagen-­Konzerns lange auf Verbrenner konzentrierten, um nun ruckartig auf Elektroantriebe umzusatteln, hieß es im Hause Seat stets: Prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich gar eine Alternative findet.

Golf, A3, Leon: Drei ­Brüder für ein Halleluja

Als einer der wenigen Autobauer liefern die Katalonier beispielsweise noch immer mit Compressed Natural Gas befeuerte Pkw – obgleich der Antrieb per Erdgas und Biomethan längst ausgebootet ist. Denn geht es nach den Chefs der Volkswagen-­Gruppe, sind Ibiza TGI und Arona TGI die letzten Ausläufer einer einst gefeierten, lange verkannten, nun aussterbenden Gattung automobiler Weitsicht. Dabei hat Seat bis zuletzt einiges investiert, um die verbliebenen Modelle sogar mit aus Abfällen gewonnener Energie zu betreiben. Viel ökologischer geht es kaum. An sich.

Starke Silhouette: Von derlei Sportlichkeit kann ein Golf-Fahrer nur träumen. (Seat)

Aber die Zeichen stehen eben voll und ganz auf Strom, auch wenn unter spanischer Konzernflagge derzeit nur der Kleinstwagen Mii-Electric und einige Klassen abwärts ein kleiner Elektroscooter namens MÓ rein elektrisch unterwegs sind. Der größte Hoffnungsträger heißt Leon IV. So soll die vierte Ausbaustufe des 1999 gestarteten Golf-Ablegers die beschmutzte Schadstoffweste reinwaschen, als Mildhybrid (E-TSI, mit geringfügigem Spritspar-­Effekt), aber eben auch als Plug-in-­Hybrid (PHEV, Benziner samt Akku zum Aufladen an der Steckdose).

Alltagssportler als PHEV? Beeindruckend

In der Tat, von einem Plug-in-­Hybrid, der mit einem auf Knopfdruck röhrenden Sportauspuff vorfährt und auch sonst nicht mit Athletik geizt, mag man halten, was man will. Fest steht: Eine Systemleistung von 204 Pferde­stärken (150 Kilowatt), ein Limit von bei Tacho­anschlag knapp mehr als 220 Kilo­metern pro Stunde, der Schub von kurzzeitig satten 350 Newtonmetern Drehmoment sowie der Sprint auf Tempo 100 innerhalb von 7,4 Sekunden – damit legt das sportlich frisierte FR-­Modell eine heißblütige Sohle auf den Asphalt. Und eines ist bereits nach wenigen Metern klar: Die schon zu besagten Fahrschulzeiten bestechend stabile wie agile Basis des Leon hat durch den Modularen Querbaukasten noch einmal ordentlich hinzugewonnen. Bodenständiger lässt es sich in keinem Mitbewerber um die Kurven zirkeln, nicht zuletzt dank sechsstufigem Doppelkupplungsgetriebe selten agiler herausbeschleunigen. Das ist wahrlich wie auf Schienen.

Macht auch am Ladepunkt eine prima Figur, dieser Leon IV. (Seat)

Nach wie vor teilt sich der Leon das technische Rüstzeug mit Audis A3 und Volkswagens Golf. Allein das spricht für sich, schlägt sich aber auch preislich nieder. Diesbezüglich tun sich die drei Brüder – zumindest in gehobener Ausstattung – nullkommanix. Letztlich siegt der Spanier aufgrund seines feurigeren Designs. Es ist eben dieses entscheidende Quäntchen Temperament, jenes, das bei VW allzu oft ein wenig zu kurz kommt. Klar, hier sind die üblichen Vorurteile eindeutig inbegriffen, das liest man nun wirklich allerorts. Aber es ist eben der viel zitierte Südländer, der Latin ­Lover, wie er im Buche steht: im Fall des als FR gehaltvoll ausgestatteten Testkandidaten für minimal 34.196 Euro, plus klassenüblicher Sonderausstattung (nach ADAC-Norm) für 36.512 Euro.

Für den Durchschnittspendler reicht die Ausdauer

Für den, der so viel in einen Kompakten investieren möchte, lohnt sich der Leon IV wahrlich, auch und vor allem als E-­Hybrid. Die Lithium-Ionen-­Batterie bringt es mit ihrer Nennkapazität von 12,8 Kilowattstunden auf eine stattliche Reichweite von 72 Kilometern (nach NEFZ-Norm). Neue Kraft tankt der Akku im Idealfall innerhalb von drei Stunden und 42 Minuten, angedockt an Wechselstrom-­Ladepunkte von 3,6 Kilowatt Leistung. Bei 2,3 Kilowatt dauert es laut Datenblatt zwei Stunden und sechs Minuten länger, sprich fünf Stunden und 48 Minuten.

Von hinten wie von vorn: athletisch. (Seat)

Die nackten Zahlen mögen keine Jubelschreie im Kreise der Langstreckler auslösen – dafür gibt es schließlich immer noch den Benzintank, oder Tesla und Audis E-Tron. Die bequemen Sitze schmeicheln dem Handlungsreisenden jedoch allemal. Oberschenkelauflage, Seitenhalt, Haptik – Prädikat: rundum ausgezeichnet. Für den durchschnittlichen Pendler reicht die Ausdauer ohnehin, um rein elektrisch die Wege des Alltags zu bestreiten. Dank seines verhältnismäßig geringen Leergewichts von 1614 Kilogramm schafft es der Leon selbst im Sportbetrieb auf knapp 50 Kilometer.

Apple, Beats, Seat: Das passt optimal

Und wenn doch einmal geladen werden muss: Das ausgewachsene, volldigitale ­Comtainment lässt sich auch im Stand prima nutzen. Eine Empfehlung wert ist das Beats-Soundsystem aus dem Hause Apple. Für die zehn Lautsprecher samt Subwoofer und den digitalen Zwölf-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 340 Watt sind 560 Euro fällig – allemal überschaubar. Das Interieur aus hochwertig geschäumten und strukturierten Oberflächen lädt damit erst recht zum entspannten Verweilen ein. Und wenn sich das Wetter bald mal wieder sommerlicher gestaltet, lässt sich die Ladepause hervorragend auch draußen, bei einem Eis überbrücken.

Laderaum: Für einen der Kompaktklasse durchaus ausgewachsen. (Seat)

Kurzum, was Seat hier auf die Räder gestellt hat, ist jedes Lobes wert – das bescheinigt nicht zuletzt der jüngste Euro-­NCAP-Crashtest: Trotz der seit diesem Jahr strengeren Testverfahren punktet der Leon IV mit Bestnoten. Fünf Sterne auf dem Prüfstand, mehr ist wahrlich nicht drin. Besonders gefällt das in den Armaturenträger eingelassene ­Ambientelicht, das in feurigem Rot Steuermann und Beifahrer umzingelt. So wirkt das Cockpit derart unverwüstlich, dass es nahezu an das eines ­Düsenjets, vielleicht gar das einer Rakete oder zumindest eines Luxus-Rallye-Autos erinnert. Sicherer fühlt man sich jedenfalls selbst in dem robustesten Käfig nicht.

Zwei Awards? Das ist wohl nicht das Ende

Fazit: Der „Autobest Award“ und das „Goldene Lenkrad“ sind im Fall dieses ­Neuankömmlings wohl erst der Startschuss für die Preisjagd. Der erste Eindruck hat sich eindrucksvoll ­bestätigt, der Leon was aus sich gemacht, zweifelsohne.

Weitere Informationen

Technische Daten

Modell: Seat Leon 1.4 e-Hybrid FR

Motor: PHEV-Benziner

Hubraum: 1395 ccm

Systemleistung: 150 kW / 204 PS

Drehmoment: 250 Nm, kurzzeitig 350 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 220 km/h

Beschleunigung (0–100 km/h): 7,4 s

Verbrauch (ø nach WLTP): 1,3 l + 15,4 kWh pro 100 km

CO2-Ausstoß (WLTP, NEFZ): 29 g/km, 32 g/km

Emissionsklasse: Euro 6 AP

Kofferraumvolumen: 270 Liter

Testwagenpreis: 36.512 Euro

Basispreis: 34.196 Euro