Ihre Saison verlief auch aus gesundheitlichen Gründen bislang durchwachsen: Biathlon-Superstar Laura Dahlmeier. (Stanko Gruden / Agence Zoom / Getty Images)

Es gibt nicht nur Fußball. Gerade das öffentlich-rechtliche Fernsehen punktet in der kalten Jahreszeit mit seinen Wintersport-Übertragungen. Die Lieblings-Disziplinen der Deutschen dabei ist neben dem Skispringen die spannende Loipen-Jagd Biathlon. Jetzt kommt der Quotenbringer wieder einmal am Samstagabend zur besten Sendezeit zu seinem Recht.

Bereits 2016 waren Übersee-Rennen zur Primetime zu sehen - mit einem überzeugenden Ergebnis. Knapp 5,5 Millionen Zuschauer (16,9 Prozent Marktanteil) verfolgten eine Herren-Staffel damals, live aus dem US-amerikanischen Presque Isle. Der Kalender der aktuellen Weltcup-Saison zaubertt nun weitere Übersee-Rennen in den Samstagabend, an dem sonst groß inszenierte Shows oder Krimis zu sehen sind. Sowohl die Damen als auch die Herren gehen im kanadischen Canmore an den Start. Im „Canmore Nordic Centre“ in den Rocky Mountains wurden sogar schon olympische Wettkämpfe im Biathlon ausgetragen: im Rahmen der Winterspiele 1988 in Calgary.

Vor der Biathlon-Weltmeisterschaft im schwedischen Östersund bastelt Bundestrainer Mark Kirchner noch an der Form seines Teams. (Matthias Hangst / Getty Images)

Live macht sich zunächst die 4 mal 7,5 Kilometer-Staffel der Herren auf die Spur durch die winterliche Landschaft im kanadischen Bundesstaat Alberta. Die Damen folgen mit ihrer 4 x 6 Kilometer-Staffel ab 22.30 Uhr. Als Moderator führt Michael Antwerpes durch die Biathlon-Übersee-Festspiele in Kanada. Magdalena Neuner ist als Expertin im Einsatz, es kommentieren Christian Dexne bei den Herren und Wilfried Hark bei den Damen.

Nicht fürchten um ihren „Polizeiruf 110“ müssen die Krimifans am Sonntagabend. Dieser ist wie gewohnt um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen - eingebettet zwischen Biathlonwettbewerben. Bereits um 18.45 Uhr erfolgt der 15 Kilometer Massenstart der Herren. Direkt nach dem Fernsehkrimi, 21.45 Uhr, melden sich Moderator Antwerpes und Expertin Neuner auch schon wieder live aus Kanada. Dann folgt der 12,5 Kilometer Massenstart der Damen.