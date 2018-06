Fünf Verletzte

London: Explosion in U-Bahn wegen Kurzschluss

Am Dienstagabend hat es in einer U-Bahn-Station in London eine kleinere Explosion aufgrund eines Kurzschlusses gegeben. Fünf Menschen wurden dabei verletzt.