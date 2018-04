Die Londoner Polizei nach einer Schießerei im Einsatz (dpa)

In London wurden seit Anfang des Jahres mehr als 50 Menschen getötet, oft handelte sich bei den Opfern um Teenager und junge Erwachsene. Die Zahl der Messerstechereien und Schießereien ist drastisch gestiegen, mittlerweile hat London New York bezüglich der Mordrate übertroffen. Liegt es an den Kürzungen bei der Polizei, die die konservative Regierung durchgesetzt hat? Oder hat Bürgermeister Sadiq Khan die Kontrolle verloren, wie seine Kritiker meinen? Tatsächlich haben junge Menschen immer weniger Anlaufmöglichkeiten, etliche Jugendhäuser und lokale Zentren in ärmeren Gegenden der Metropole wurden in den vergangenen Jahren geschlossen, bemängeln Aktivisten.

Nummer 48 war ein äußerst liebenswürdiges Mädchen, sollen Freunde später sagen. Tanesha Melbourne trifft sich am Abend des Ostermontags mit Freunden in einer Nebenstraße im Nord-Londoner Stadtteil Tottenham, ein entspannter Abend war geplant, reden, lachen, chillen, wie es eine Jugendliche nennt. Dann fallen drei Schüsse, abgefeuert von einem vorbeifahrenden Auto. Eine Kugel erwischt die 17-jährige Tanesha, sie sackt zusammen. Während Rettungskräfte fast eine Stunde versuchen, die Jugendliche wiederzubeleben, herrscht Verzweiflung. Um 22.43 erklären die Sanitäter das junge Mädchen für tot, gestorben in den Armen ihrer Mutter. Tanesha Melbourne war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Sie war das 48. Opfer, das bis dato in London seit Beginn diesen Jahres getötet wurde. Die Nachrichten, dass die britische Hauptstadt im Februar und März die einst für ihre Gewaltdelikte berüchtigte US-Metropole New York übertroffen hat, sorgen für Empörung.

„Ein sinnloser Tod“

Dabei handelt es sich kaum um ein neues Problem: In den vergangenen drei Jahren ist nach Angaben der Polizei die Zahl der Morde in der britischen Hauptstadt um 40 Prozent gestiegen. Messerstechereien, Schießereien, Schlägereien – wöchentlich bestimmen Attacken die Schlagzeilen der Medien. Auffällig ist, dass immer mehr junge Menschen zu Opfern der Gewalt werden. Wie Tanesha Melbourne, die offenbar lediglich ein Zufallsopfer während eines Streits zwischen zwei Gangs war. „Ein sinnloser Tod“, so bezeichnet es Jedi. Der Londoner ist so etwas wie ein Aktivist, trägt Dreadlocks und am Arm blitzt eine große goldene Uhr in der Sonne auf.

Früher, da führte der Brite, geschätzte Anfang 30, einen ähnlichen Lebensstil wie jene Jugendlichen heute. Kriminalität galt irgendwie als cool, auch wenn Jedi selbst erleben musste, wie Freunde starben. Ein enger Kumpel etwa wollte nur kurz zum Supermarkt und sollte nie wieder heimkehren, weil er in einen Streit geraten war und dabei niedergestochen wurde. Jedi erzählt von solchen Dingen als gehörten sie zum Alltag eines Teenagers in London. Er zuckt die Schultern. Es war eben so. Heute ist die Situation ja noch schlimmer.

Er, der der Gewalt abgeschworen hat, will die Situation auf Londons Straßen ändern. Dafür hat er mit einigen Bekannten bereits vor Monaten die Organisation G.A.N.G gegründet, ein Akronym des Mottos „Guiding A New Generation“ – eine neue Generation geleiten, anleiten, führen. Die rund drei Dutzend zählende Gruppe hat sich vorgenommen, die durch Messer und Schusswaffen verursachten Todesfälle zu reduzieren. Deshalb geht Jedi direkt in die Schulen, redet mit Sozialarbeitern und Vertretern unterschiedlicher Religionen, mit Verantwortlichen lokaler Projekte und Gangmitgliedern oder verlorenen Jugendlichen. Die Teenager müssten lernen, Konflikte ohne Messer oder Fäuste zu lösen und sich den Konsequenzen gewalttätiger Attacken bewusst zu werden. Von mehr Polizisten auf Londons Straßen hält er dagegen nichts.

Zahl der Polizisten drastisch reduziert

Seit Monaten streitet sich die Politik darüber, wer für den Anstieg der Gewalt verantwortlich ist. David Lammy, der Labour-Abgeordnete für Tottenham zeigt sich „zutiefst besorgt“ über die Entwicklung in seiner Gegend. Seiner Meinung nach ist der harte Sparkurs der konservativen Regierung Schuld am Anstieg der Gewalt. Unter der damaligen Innenministerin und heutigen Premierministerin Theresa May wurde im Zuge von Budgetkürzungen etwa seit 2010 die Zahl der Polizisten drastisch gesenkt. Waren es in England und Wales im Jahr 2009 noch 144 353 Beamte, kam die Belegschaft im vergangenen Jahr nur noch auf 121.929 – so wenig wie seit 20 Jahren nicht.