Der dritte Teil von Gearbox' erfolgreicher "Borderlands"-Reihe erschien September 2019 für PC, PS4 und Xbox One. (2K Games / Gearbox)

Die Liste an erfolgreichen und weniger erfolgreichen Spiele-Verfilmungen ist lang - nun kündigte das US-Label Lionsgate eine weitere Umsetzung an: Regisseur ist Eli Roth („Das Haus der geheimnisvollen Uhren“) will die 2K's durchgeknallte Loot-Shooter-Reihe „Borderlands“ auf die große Leinwand bringen.

Ebenfalls mit von der Partie sind Avi und Ari Arad als ausführende Produzenten, die auf bekannte Filme wie „Ghost in the Shell“, „Iron Man“ und diverse „Spider-Man“-Abenteuer zurückblicken können.

„Ich freue mich schon darauf, in die Welt von 'Borderlands' einzutauchen und ich könnte mir dafür kein besseres Skript, Produktions-Team oder Studio wünschen“, kommentiert Eli Roth das Projekt. „Ich kann es kaum erwarten, meine eigene Energie, Ideen und Visionen in die wilde, spaßige und unglaublich kreative Welt der Spielvorlage einzubringen.“

Die Seit 2009 aktive „Borderlands“-Reihe von Hersteller 2K und Entwickler-Studio Gearbox vermischt die Elemente postapokalyptischer Road-Movies à la „Mad Max“ mit moderner Science-Fiction: Schauplatz ist die von extremen Klima-Zonen geprägte Welt Pandora (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Planeten aus James Camerons „Avatar“), auf der sich Söldner, Banditen, Glücksjäger und Mega-Konzerne einen erbitterten Kampf um die sogenannten „Vaults“ liefern. Das sind unterirdische Alien-Bunker, in denen sagenhafte Schätze und kostbare Technologie auf ihre Entdeckung warten.

Von allen vier „Borderlands“-Spielen (inklusive „Borderlands: The Pre-Sequel“) wurden bis heute mehr als 57 Millionen Einheiten verkauft - davon entfallen allein 22 Millionen auf den zweiten und acht Millionen auf den dritten Teil.