Jana Ina Zarella übernimmt erneut die Moderation von "Love Island". (RTL II)

So sieht's also aus: RTL II gewährt schon vorab einen ersten Einblick in die „Love Island“-Villa im mallorquinischen Can Picafort. Am heutigen Abend, 10. September, 20.15 Uhr, zeigt der Privatsender dann die erste Folge der Datingshow. Einen Monat lang wurde die Residenz von einem 50-köpfigen Team in Schuss gebracht, rund 100 Kilometer Kabel sind dabei verlegt worden - damit dem Zuschauer auch ja nichts entgeht! Das Interieur der Liebeshütte strahlt ein wenig Jugendherbergen-Flair aus: Weiß dominiert ganz klar die Innenausstattung, wird aber durch knallige Farben, Neonröhren, Poolbilder und allerlei Schriftzüge visuell aufgewertet.

Im Großraum-Schlafzimmer sind zum Beispiel folgende Begriffe zu lesen: „Beziehungskiste“, „Bettgeflüster“, „Seitenwechsel“ und - selbstverständlich - „Liebe“. Bei so viel Subtilität werden die Kuppelshow-Kandidaten wohl kaum ihre Aufgabe vergessen. Doch nicht nur das Finden der großen Liebe steht im Vordergrund - dem Gewinnerpaar winken schließlich auch satte 50.000 Euro. Wer sich letztendlich kriegt, liegt allerdings nicht nur in den Händen der Kandidaten - auch die Zuschauer haben über die „Love Island“-App ein gehöriges Wörtchen mitzureden.

Klare Vorgabe: Im Schlafzimmerbereich dominieren mehr oder minder subtile Schriftzüge die Wände. (RTL II)

Dass die Vorstellungen des Publikums dabei nicht immer identisch zu denen der Teilnehmer sein müssen, bewies bereits die letztjährige erste deutsche Staffel des britischen Erfolgsformats. Das Siegerpärchen Elena Miras und Jan Sokolowsky trennte sich kurz nach Ende der Show, wenige Tage später verkündeten auch die Drittplatzierten Chethrin Schulze („Promi Big Brother“, „Curvy Super Model“) und Mike Heiter ihr Liebes-Aus. Mittlerweile sind Elena und Mike zusammen, am 1. August dieses Jahres kam ihre gemeinsame Tochter Aylen zur Welt.

Für Schlagzeilen sorgte das Paar mit einer Trennung kurz vor der Geburt. Wenig später kam es wieder zur Versöhnung. Ob die neuen Episoden von „Love Island“ähnliche Überraschungen parat halten, bleibt abzuwarten. Staffel zwei der Dating-Show debütiert am heutigen Montagabend, 20.15 Uhr, und ist danach täglich, außer samstags, (zumeist) um 22.15 Uhr auf RTL II zu sehen. Jana Ina Zarella übernimmt erneut die Moderation der Sendung.