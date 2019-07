Charlotte Roche begibt sich in der ARTE-Dokureihe "Love Rituals" nach Japan, Israel, Kenia, USA und Indien, um besondere Liebesrituale auf der ganzen Welt zu erleben. (ARTE / Florianfilm)

Wie romantisch sind die Menschen in Israel? Und wie lieben eigentlich die Menschen in Japan? Moderatorin und Bestsellerautorin Charlotte Roche („Feuchtgebiete“) begibt sich in der fünfteiligen ARTE-Dokumentationsreihe „Love Rituals“ auf eine spannende Reise, um den Liebesritualen auf der ganzen Welt auf den Grund zu gehen. Die 41-Jährige muss dabei feststellen: Liebe wird überall anders gelebt.

In jeder Folge zieht es Charlotte Roche an einen anderen Ort der Welt. Die Reise führt sie von Japan (28. August, 21.35 Uhr) über Israel (im Anschluss, 22.25 Uhr), Kenia (29. August, 00.15 Uhr) und die USA (30. August, 23.45 Uhr) bis nach Indien (31. August, 22.50 Uhr). So besucht sie in Japan, einem Land, in dem eine gewisse Unlust zu konstatieren ist, das Phallusfest. In Israel nimmt sie am Tu B'Av-Fest teil, bei dem junge Juden beten, den passenden Partner zu finden. Und auch die anderen Länder haben interessante Rituale rund um das Zusammenfinden zweier Menschen.

Auf ihrer Reise auf der Suche nach Liebesritualen zieht es Charlotte Roche auch in die USA. Dort besucht sie eine Voodoo-Priesterin. (ARTE / Florianfilm)

In der Woche von Montag, 26. August, bis Samstag, 31. August, hat sich ARTE das Thema Liebe als Schwerpunktthema gesetzt. Neben Dokumentationen wie „Wunder Liebe“ oder „Love Rituals“ zeigt der Sender auch Filme wie „Die Affäre“ oder Serien wie „Es war einmal ...“.