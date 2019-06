Klare Ansage: In dieser Straße in Lübeck ist Parken momentan verboten. (Carsten Rehder/dpa)

Am Heiligen-Geist-Kamp in Lübeck sorgen aktuell 161 Halteverbotsschilder zu beiden Seiten der vierspurigen Straße für Verwunderung. Für Vermessungsarbeiten im Vorfeld einer Fahrbahnsanierung dürften am Straßenrand keine Autos parken, begründete eine Sprecherin der Hansestadt die ungewöhnliche Schilderparade. Da die einzelnen Parkbuchten durch Bäume und Grünstreifen voneinander getrennt seien, könnte eine Beschilderung lediglich am Anfang und Ende des nicht durchgängigen Parkstreifens missverständlich sein, sagte sie.

Deshalb sei jede Parkbucht einzeln beschildert worden. Die absoluten Halteverbote beziehen sich jeweils auf die Zeit zwischen 20 Uhr und 6.00 Uhr und gelten noch bis zum Samstag. Die eigentliche Straßensanierung soll nach Angaben der Sprecherin am Montag beginnen und etwa 15 Wochen dauern. Während dieser Zeit wird je Fahrtrichtung nur eine Spur zur Verfügung stehen. Zuvor hatten Medien darüber berichtet. (dpa)