Martin Winterkorn ist die zentrale Figur um VW-Dieselskandal. (2018 Getty Images/Alexander Hassenstein)

Bereits im September 2015 wurde der Dieselskandal des Volkswagen-Konzerns aufgedeckt - bezeichnenderweise nicht in Deutschland, sondern durch US-Behörden. Nun kommt es endlich zum Prozessauftakt in der Stadthalle Braunschweig. Dazu beleuchtet die große ARD-Primetime-Dokumentation „Was Deutschland bewegt: Winterkorn und seine Ingenieure“ die Hintergründe und die Historie der systematischen Manipulation von Dieselmotoren und damit von Abgaswerten im Konzern. Aufgeworfen werden die wichtigen Fragen: Wer trägt Verantwortung? Und warum konnte das wahre Ausmaß so lange vertuscht werden?

Zu wenig Kritik aus den eigenen Reihen

Der Dieselskandal hat nicht nur Volkswagen, sondern auch der gesamten deutschen Ingenieur-Wirtschaft einen herben Image-Schaden eingebracht. (© 2021 Bloomberg Finance LP/Bloomberg)

Die Filmemacher Willem Konrad und Lucas Stratmann wollen ihren Beitrag dazu leisten, dass auch ins Wirtschaftsleben so etwas wie Zivilcourage einzieht. Offenbar war es den Topmanagern bei VW lange möglich, in einem streng hierarchisch geordneten Unternehmen Aufklärungsversuche und kritische Stimmen von aufrechten Ingenieuren lange zu unterdrücken.

Nun richtet sich der Gerichtsprozess endlich gegen die ehemalige oberste Konzernspitze. Ex-VW-Boss Martin Winterkorn steht mit vier weiteren ehemaligen Spitzen-Managern vor Gericht, Ermittlungen gegen rund 90 weitere Beschuldigte laufen noch.