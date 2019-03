Am vergangenen Montag starb Schauspieler Luke Perry an den Folgen eines schweren Schlaganfalls. Seine Familie berichtete nun von der schweren Entscheidung, die lebenserhaltenden Maßnahmen abzuschalten. (Fox Television/Courtesy of Getty Images)

Hollywood trauert um Schauspieler Luke Perry, der am vergangenen Montag im Alter von nur 52 Jahren an den Folgen eines schweren Schlaganfalls starb. Jetzt wurden weitere traurige Hintergründe bekannt. Die Ärzte hatten Perry in ein künstliches Koma versetzt, um seinem Gehirn die Möglichkeit zu geben, sich zu regenerieren. Doch die Schäden waren zu massiv. „Seine Angehörigen hofften bis zuletzt, dass er wieder aufwachen würde, doch er erholte sich nicht mehr“, erklärte eine Quelle dem amerikanischen Magazin „US Weekly“.

Nach fünf langen Tagen traf seine Familie schließlich die schwere Entscheidung, Perry von den lebenserhaltenden Maschinen zu trennen. „Es war niederschmetternd“, so die Quelle weiter. Perrys Verlobte Wendy Madison Bauer, seine Eltern und Geschwister sowie seine Ex-Frau Minnie Sharp mit den gemeinsamen Kindern Jack und Sophie waren an seiner Seite, als er starb.

Bis zuletzt hätten die Angehörigen von Luke Perry auf eine Genesung des Schauspielers gehofft, wie eine Quelle der "US-Weekly" berichtete. Doch nach fünf Tagen im künstlichen Koma hätten sie sich zu dem schweren Schritt entschieden, Perry von den lebenserhaltenden Maschinen zu trennen. (Paramount)

Nachdem sich Tochter Sophie bereits mit einem herzzerreißenden Posting auf Instagram für die Liebe und Unterstützung der Fans bedankt hatte, äußerte sich nun auch ihr Bruder Jack erstmals zum Tod seines Vaters. „Für die Menschen war er viele verschiedene Dinge. Für mich war er immer einfach nur mein Dad. Er hat mich geliebt, unterstützt und dazu inspiriert, der beste Mensch zu sein, der ich sein kann“, schrieb der 21-Jährige. Und weiter: „Ich habe so viel von dir gelernt, und mein Herz ist gebrochen, wenn ich daran denke, was du alles verpassen wirst.“ Er schrieb, er werde seinen Vater jeden Tag vermissen, den er auf der Erde verbringen werde. Sein rührendes Statement schloss Perrys Sohn mit den Worten: „Ich werde alles dafür tun, dein Vermächtnis aufrechtzuerhalten, und ich werde dich stolz machen. Ich liebe dich, Dad.“

Der Wrestling-Star, der sich als „Jungle Boy“ einen Namen in der Szene gemacht hat, sagte auch seine Teilnahme an einem Wettkampf kommende Woche in Los Angeles ab.