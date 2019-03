Seit Jahren suchen Kate und Gerry McCann verzweifelt nach ihrer verschwundenen Tochter Madeleine. (Getty Images)

Noch immer fehlt von Madeleine „Maddie“ McCann jede Spur. Das britische Mädchen verschwand vor rund zwölf Jahren im Alter von drei Jahren spurlos aus einer portugiesischen Apartment-Anlage, in der sie gemeinsam mit ihren Eltern und ihren beiden Geschwistern den Urlaub verbrachte. Die Netflix-Dokumentation „Das Verschwinden von Madeleine McCann“ will den komplexen Fall nun innerhalb von acht Episoden neu aufrollen: In diesem Zusammenhang werden etliche Theorien zu den Geschehnissen der „Tatnacht“ und eine Aufarbeitung der bisherigen Ermittlungen präsentiert.

Kate und Gerry McCann, die Eltern von Maddie, kommen in dem True-Crime-Format allerdings nicht zu Wort. Ein Interview mit den Machern lehnten sie strikt ab. Dies begründeten sie damit, dass sie darin „keinen Nutzen für die Suche nach Madeleine“ sähen, wie unter anderem „Bild“ vermeldet. Weil die Suche nach ihrer Tochter immer noch nicht abgeschlossen sei, empfänden die McCanns ein Format, das „Verschwörungstheorien nähre“, in ihren Bestrebungen „eher hinderlich“.

Es ist der wohl international bekannteste Fall, von dem "Aktenzeichen XY" je berichtete: Das spurlose Verschwinden des damals dreijährigen britischen Mädchens Madeleine McCann. Ihre Eltern, Kate and Gerry McCann, baten die Medien verzweifelt um Mithilfe - und waren auch bei Rudi Cerne in "Aktenzeichen XY" zu Gast. (Miguel Villagran/Getty Images)

Im Jahr 2011 übernahm die englische Polizei den Fall des verschwundenen Mädchens aus Leicester von den Kollegen aus Portugal. Im Zuge der Ermittlungen wurden 3.800 Hinweise analysiert und 38 Verdächtige verhört - Festnahmen gab es bislang allerdings keine. Die kriminalistische Arbeit verschlang bisher ein Budget von umgerechnet rund 13 Millionen Euro, bis Ende März sind noch 29 Beamte mit dem Fall betraut.

Auch die Suche von sieben durch die Eltern angeheuerten Privatdetektiven blieb bislang erfolglos - trotz der Sichtung von 30.500 Schriftstücken. Die portugiesischen Ermittler vermuteten gar eine Verstrickung der Eltern in den Fall und beschuldigten Kate und Gerry McCann, die eigene Tochter versehentlich mit einem Schlafmittel getötet zu haben - konkrete Beweise für diesen schrecklichen Vorwurf gab es bisher allerdings keine.