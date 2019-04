Für ihren Auftritt, den sie bei den Billboard Music Awards geplant hat, greift Madonna großzügig in die eigene Tasche. (Ian Gavan/Getty Images)

Selbst ist die Frau! Das dachte sich wohl zumindest Madonna, als es um ihren Auftritt bei den diesjährigen Billboard Music Awards ging. Wie das US-Portal „TMZ“ berichtet, wird die spektakuläre Show rund fünf Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 4,4 Millionen Euro) kosten. Doch nicht die Veranstalter müssen dafür tief in die Tasche greifen - die Queen of Pop selbst übernimmt die enormen Kosten.

Spektakuläre Show geplant

Die 60-jährige Sängerin bereitet sich schon seit Wochen in London auf diesen Moment vor. Am Sonntag stellte ihr Team ein Video von ihr auf Twitter online und schrieb: „Sie will, dass ihr die Füße weh tun, denn sie weiß, dass Schmerzen in diesem Fall gut sind.“ Der Auftritt soll eine der anspruchsvollsten Performances werden, die je im Live-TV stattgefunden hat. Madonna will die Zuschauer vor Ort und zu Hause vor dem Bildschirm während ihres knapp siebenminütigen Auftritts in eine computergenerierte virtuelle Realität eintauchen lassen. Neben holografischen Bildern und Green-Screen-Technik stehen ihr eine Reihe echter Tänzer zur Seite.

Die Show, der ihre Fans seit Langem entgegenfiebern, findet am 1. Mai in der Grand Garden Arena in Las Vegas statt. Mit diesem Comeback will Madonna ihre neue Single „Medellin“, die sie mit dem kolumbianischen Superstar Maluma aufnahm, promoten. Ihr Album 'Madame X' erscheint am 14. Juni.