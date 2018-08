Lissabon hat's ihr angetan: Madonna veröffentlicht noch in diesem Jahr ein neues Album, zu dem sie von ihrer neuen Heimatstadt inspiriert wurde. (Ian Gavan / Getty Images)

Drei Jahre nach ihrem letzten Album „Rebel Heart“ veröffentlicht Madonna noch in diesem Jahr eine neue Platte. Das verriet die Sängerin im Interview mit der italienischen „Vogue“. Sie habe in den letzten Monaten viel Musik gemacht und aufgenommen, die jetzt „in einem Album gesammelt wird, das Ende des Jahres erscheint“, erklärte die 59-Jährige. Schon vor zwei Monaten hatte Madonna bei Instagram ein Foto geteilt, das wie ein mögliches Albumcover wirkt. Das Bild zeigt die Sängerin mit einer Dornenkrone und dem Schriftzug „Beautiful Game“.

Musikalisch inspiriert wurde Madonna nun offenbar von ihrer neuen Heimat Lissabon. Die Sängerin war im Sommer 2017 in die Hauptstadt von Portugal gezogen, um ihrem Sohn dort eine Karriere als Profifußballer zu ermöglichen. „Ich habe viele wirklich tolle Musiker getroffen und mit vielen von ihnen für mein neues Album gearbeitet. Lissabon hat also meine Musik und meine Arbeit beeinflusst“, so Madonna in der „Vogue“.

Zuletzt erschien vor drei Jahren das Madonna-Album "Rebel Heart", mit dem die Sängerin auf Welttournee ging. (Zak Kaczmarek/Getty Images)

Ob Madonna für ihr 14. Album auch mit Ariana Grande zusammengearbeitet hat, ist indes noch offen. Grande hatte vor wenigen Wochen bei Twitter ein Foto von sich und Madonna gepostet und vieldeutig darunter geschrieben: „Danke, Madonna. Du weißt, warum.“