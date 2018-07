Streaming-Gigant Netflix will nun auch in Europa voll durchstarten - der Produktionsstandort befindet sich in Kürze in der Nähe von Madrid. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Der Streaming-Gigant Netflix hat angekündigt, sein erstes europäisches Produktionsstudio aufzubauen, wie unter anderem das Branchenblatt „The Hollywood Reporter“ vermeldet. Die geografische Wahl fiel dabei auf La Ciudad de la Tele (zu Deutsch: Die Fernsehstadt), ein neues 22.000 Quadratmeter großes Produktionsgelände im spanischen Tres Cantos. Die 46.000-Einwohner-Stadt liegt im Norden Madrids.

Unter anderem beflügelt durch den Erfolg der eingekauften spanischen Hit-Serie „Haus des Geldes“, die nun international unter der Kategorie Netflix Original firmiert, hat der Streaming-Anbieter Spaniens Hauptstadt zum ersten Produktionsstandort in Europa auserkoren. Schließlich gilt die erwähnte Krimiserie als meistgesichtetes nicht-englischsprachiges Format des Branchen-Primus. Drei je 1.200 Quadratmeter große Studios wird Netflix ab September auf dem Gelände mieten, zukünftig könnten sogar weitere Flächen hinzukommen - bislang ist das riesige Fernsehstadt-Bauprojekt noch nicht komplett fertiggestellt.

Schauspieler Pedro Alonso hat allen Grund zur Freude: Seine Hitserie "Haus des Geldes" gilt als erfolgreichstes nicht-englischsprachige Netflix-Format. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Zuletzt hat sich der spanische Fokus von Netflix bereits deutlich herauskristallisiert: So arbeiten derzeit rund 13.000 Beschäftigte an 20 Originalproduktionen in ganz Spanien - dazu zählen die Kreativen vor und hinter der Kamera sowie Komparsen. Der Aufbau des neuen Produktionsstandorts soll dazu dienen, weitere neue und bereits existierende Original-Inhalte zu realisieren oder fortzuführen.

Erik Barmack, Netflix-Vizepräsident für internationale Originalinhalte, begründete die Wahl des Standorts Madrid wie folgt: „Spanien verfügt über ein reiches Erbe an innovativen und immersiven Inhalten. Wir freuen uns darüber, unser Engagement in der kulturellen Hochburg Madrid zu festigen.“ Das starke Zuschauerinteresse an spanischen Projekten hob er explizit hervor: „Von San Sebastian bis Santiago de Chile und von Toronto bis Tokio: weltweit genießen die Abonnenten unsere spanischsprachigen Inhalte.“