Der Bozen-Krimi: Am Abgrund - Do. 06.06. - ARD: 20.15 Uhr „Der Bozen-Krimi: Am Abgrund“

Mafiöses aus Südtirol

Sven Hauberg

Film vier der „Bozen-Krimi“-Reihe treibt das Verwirrspiel um horizontal erzählte Handlungsstränge weiter. Dem Zuschauer bleibt immerhin das schöne Südtirol als Ablenkung.