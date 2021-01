Der Magier Siegfried Fischbacher ist im Alter von 81 Jahren verstorben. (Tobias Hase)

Der „Siegfried & Roy“-Magier Siegfried Fischbacher ist tot. Der gebürtige Rosenheimer starb am Mittwoch im Alter von 81 Jahren, wie seine Schwester der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag bestätigte. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Fischbacher litt an einem Krebsleiden. Erst vor acht Monaten war sein Partner und Magier-Kollege verstorben.