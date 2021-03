Erfolg macht vieles einfacher. Und zugleich so schwer. Nehmen wir nur mal Mazda. Bei den Japanern läuft es zurzeit einfach. Der vollelektrische MX-30 mischt im E-Segment munter mit, das entsprechend große Kompakt-SUV CX-30 läuft bei den Verbrennern wie verrückt und ist zur Nummer 1 im Mazda-Portfolio aufgestiegen. Dahinter folgt direkt der größere Hochbeiner CX-5, von dem inzwischen weltweit mehr als 3,15 Millionen Stück verkauft wurden. Und der zeitweise – das muss man als Importauto auch erst einmal schaffen – so oft gestohlen wurde wie kein anderes Fahrzeug in Deutschland. So standen sie bei Mazda vor dem Problem, ein Modell, das ­eigentlich keine Pflege nötig hat, einer Modellpflege zu unterziehen.

Weshalb also das Ganze? Weil es immer noch etwas zu feilen gibt, ein bisschen hier, ein wenig da. Sonst wäre es ja langweilig. Also wird der CX-5 mittlerweile fast jährlich angefasst – vor allem wohl mit Blick auf den US-Markt, wo die Kundschaft ebenfalls auf den Mazda abfährt, aber zugleich regelmäßige Updates erwartet.

Auf halbem Weg: Die jüngste Modellpflege soll den CX-5 fit für die zweite Hälfte seines Modellzyklus machen. (MAZDA)

Äußerlich haben die Designer den CX-5 des Jahres 2021 verschont. Denn dessen Kodo-­Design – eigentlich eher eine Philosophie – mit betont fließenden Linien funktioniert schließlich noch. Im Innenraum ist den Japanern da zumindest etwas mehr eingefallen. Reinsetzen, wohlfühlen, ­losfahren – so trivial sich das anhört, so wenig selbstverständlich ist das heute noch. Auch mit dem aktuellen Facelift der 2017 erschienenen zweiten CX-5-­Generation widerstand Mazda dem Trend zu übergroßen Displays und Volldigitalisierung, gönnt dem Fahrer nach wie vor echte Tasten und Regler samt dem zentralen Dreh-Dücksteller.

Das Bediensystem erreicht fast BMW-Niveau

Multi Commander nennt Mazda den, und er ist nach wie vor ein Traum auf dem Niveau des iDrive von BMW. Die klar gezeichneten, teildigitalen Instrumente überzeugen ebenso wie die eindeutig beschrifteten und platzierten Bedienelemente bis hin zu den griffigen Lenkradtasten. Da können selbst Fortschrittsbegeisterte – mit besten Grüßen an den VW-Konzern – zumindest mal ins Grübeln kommen, ob kapazitive Bedienfelder ohne taugliche Rückmeldung beim Autofahren wirklich Sinn ergeben.

Ein Plus ist in jedem Fall der breite neue Monitor mit einer Größe von 10,25 Zoll im 8:3 Format, den Mazda ab der Ausstattung Exclusive serienmäßig anbietet. Bei den weniger gut ausgestatteten Varianten laufen die Informationen weiterhin über einen zu kleinen Acht-Zoll-­Monitor. Praktisch indes: Beim Einparken hilft ab der Ausstattung Sports-Line die neue 360-Grad-Kamera. Zum Serienumfang zählt nun zudem eine Alarmanlage mit Innenraumüberwachung.

Das kannte der CX-5 vorher noch nicht: Etliche Fahrzeugfunktion lassen sich jetzt auch über die App MyMazda per Smartphone aufrufen und steuern. (MAZDA)

Für eine bessere Vernetzung sorgt Mazda mit der neuen App MyMazda. Damit zieht der CX-5 ins Smartphone: Nutzer können unter anderem den Standort des Autos tracken, es ab- und aufschließen oder die Route fürs Navigationsgerät vor der Fahrt programmieren. Außerdem bereits in der Basis-Variante Serie: Berganfahrhilfe, LED-Scheinwerfer, elektrische Fensterheber, Klimaanlage und Tempomat.

Die wichtigste Neuerung gilt jedoch den Motoren. Die Benziner mit 2,0 (165 PS) und 2,5 Litern Hubraum (194 PS) sowie der 2,2-Liter-Diesel mit den Leistungsstufen 150 und 184 PS erfüllen nun alle die Abgasnorm Euro 6d. Dazu verspricht Mazda, die Verbräuche um ein paar Zehntel gesenkt zu haben.

Als Einstieg fungiert der 165-PS-Benziner, der seine Kraft über die Vorderräder überträgt – oder optional als Allradversion über alle vier Räder. Bei einer ersten Testfahrt mit dem Allradler überzeugte dessen Durchschnittsverbrauch von knapp acht Litern durchaus. Die sechs Gänge lassen sich prima schalten, der Skyactive-Benziner fühlt sich vor allem bei niedrigen Drehzahlen wohl. Das Fahrwerk des Mazda CX-5 federt sportlich-straff, bietet auf schlechten Straßen aber ausreichenden Komfort.

Beim Antrieb mag es der CX-5 dezent-stressfrei

Es gilt: Mit dem Basismotor lädt das SUV eher zum Cruisen als zum Schnellfahren ein. Wer nicht ständig per Kickdown Sprints provozieren möchte, kann mit diesem dezent-stressfreien Antrieb glücklich werden. Für Vielfahrer rechnet sich allerdings am ehesten einer der beiden Diesel; beide Varianten lassen sich mit Allrad und Automatik kombinieren.

Und was kostet der modellgepflegte Jahrgang 2021? Los geht es bei 27.690 Euro für den handgeschalteten 165-PS-Benziner als Prime-Line. Die Diesel starten bei 33.490 Euro mit 150 PS, manuellem Getriebe und Frontantrieb. Der erwähnte Skyactiv D-150 AWD mit Automatik kostet 38.990 Euro, er wird nur als Exclusive-Line angeboten. Bei 40.090 Euro startet dann der 184-PS-Diesel mit Frontantrieb.

So kann der Mazda-Bestseller guten Gewissens in den neuen Lebenszyklus starten. Denn der Fünfsitzer überzeugt weniger durch eine Überdosierung von Schnickschnack, vielmehr aber durch die gekonnte Komposition aus Optik und Technik.

Dem Trend zur Digitalisierung um jeden Preis hat Mazda bei der Bedienung widerstanden. Modern ist das Cockpit dennoch – aber in seiner Struktur wunderbar klassisch. (MAZDA)

Basierend auf dem eleganten Design überzeugt der Innenraum mit hochwertiger Anmutung und grundsätzlich einfacher, noch weitgehend konventioneller Bedienung. Avantgarde überlässt Mazda hier anderen – und stützt sich lieber auf den Erfolg. Das kann man mal so machen.