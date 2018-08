Blick auf den Strand von El Arenal auf Mallorca (Symbolfoto). (dpa)

Tragödie am Ballermann: Ein Tourist aus Deutschland ist an der Playa de Palma auf Mallorca bei einem Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Unfall ereignete sich am Montagabend, wie die Polizei der spanischen Urlaubsinsel mitteilte. Der 23-Jährige sei aus dem 12. Stock in die Tiefe gestürzt. Zu den Todesumständen seien Ermittlungen aufgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Der Balkonsturz geschah den Angaben zufolge gegen 19 Uhr (MESZ) an dem Carrer Pare Bartomeu Salvà, der berühmten sogenannten "Schinkenstraße". Die herbeigerufenen Sanitäter und der Notarzt hätten auf dem Dach des ersten Stocks des Hotels nur den Tod des jungen Mannes feststellen können, hieß es. Woher das Opfer aus Deutschland stammte, konnte die Polizei auf Anfrage nicht sagen.

Die Regionalzeitung "Diario de Mallorca" berichtete unterdessen, dass der junge Mann erst kurz vor dem Sturz mit zwei Freunden auf Mallorca angekommen sei. Unter Berufung auf Polizeisprecher schreibt das Blatt, der Urlauber habe in angetrunkenem Zustand Klimmzüge am Balkongeländer gemacht und sei in die Tiefe gestürzt, nachdem ihn die Kräfte verlassen hätten.

Der Tod des jungen Mannes war am Montag nicht der einzige Zwischenfall mit einem deutschen Touristen am Ballermann. Gegen vier Uhr nachmittags habe sich ein Deutscher eine Knieverletzung zugezogen, als er beim Klettern an einer Hotelfassade der Playa de Palma in die Tiefe gestürzt sei, so die "Diario de Mallorca". (dpa)