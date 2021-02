ABBA wurde zu einem globalen Phänomen, das weit über 100 Millionen Platten verkaufte, von links: Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog. (Channel 5 Broadcasting LTD 2020)

Es ist ein Phänomen: Die Musik von Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus und Benny Andersson sorgt bis heute auch bei jenen Hörern für Begeisterung, die das Weltphänomen ABBA gar nicht mehr so richtig in Echtzeit miterlebten. Ihrer Lieder sind im Musical, in der Werbung und in vielen Shows omnipräsent. Ein guter Grund also, die Dokumentation „ABBA - Songs für die Ewigkeit“ in die beste Sendezeit zu hieven. ProSieben zeigt die deutsch-britische Produktion aus dem Jahr 2019 in deutscher Free-TV-Premiere.

Hautnah dran an den Schweden-Stars

Gaben auf der Bühne meist alles, von links: Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson. (Channel 5 Broadcasting LTD 2020)

Darin kommt es zu einem Wiedersehen, -hören und -bestaunen mit Klassikern wie „Mamma Mia“, „Dancing Queen“, „Waterloo“ oder „The Winner Takes It All“. Die dokumentarische Aufbereitung, die auf viel Archiv-Material, aber auch neue Videos zurückgreifen kann, zeichnet die Geschichte hinter den Hits einer der erfolgreichsten Bands der Musikhistorie nach. Außerdem geht es um die persönliche und musikalische Entwicklung des berühmten Schweden-Pärchen-Kleeblatts. In zuvor nie gezeigten Filmaufnahmen und exklusiven Interviews kommt unter anderem der ABBA-Biograf Carl Magnus Palm, der ganz nah an seinen Stars war und ist, zu Wort.

Direkt im Anschluss, gegen 21.20 Uhr, zeigt ProSieben unter dem Titel „ABBA in Concert“ einen Auftritt der Schweden in der Wembley Arena in London. Er wurde im Jahre 1979 aufgezeichnet.