Gemeinsam mit ihrem Ehemann und den drei Söhnen genießt Neele Claussen so oft wie möglich den Strand von Alicante. (FR)

Was ist eigentlich aus den Menschen geworden, über die wir vor Jahren einmal berichtet haben? Zum Jubiläum treffen wir einige von ihnen wieder und fragen mal nach.

Wenn Neele Claussen in ihrem Wohnzimmer in Alicante vor dem Fernseher sitzt und eine Model-Castingshow anschaut, dann überkommt sie manchmal die Lust. Die Lust, noch einmal teilzunehmen. „Dann juckt es mich in den Fingern“, sagt die 39-Jährige, „aber ich glaube, die Lust wäre nach einem Tag wieder gestillt.“ Neele Claussen lacht. Das Modeln hat die Mutter dreier Jungen schon vor Jahren aufgegeben.

Doch mit 18, da strebte Neele Claussen auf den Laufsteg. Die junge Frau mit den grünen Augen hatte gerade den „Metropolitan Top Model“-Wettbewerb der Modelagentur „Metropolitan“ gewonnen. Sie wolle in die Mode-Metropolen dieser Welt ziehen, sobald sie ihr Abitur in der Tasche habe, erzählte die frisch gekürte Castingshow-Siegerin und Zweitplatzierte der „Miss Germany“-Wahl 1999 der Reporterin der Regionalausgabe DIE NORDDEUTSCHE bei einem Besuch in der alten Heimat.

In den 90ern begann Claussen zu modeln. (FR)

Paris, Mailand, New York – so lauteten die Ziele der jungen Frau, die in Lemwerder aufgewachsen ist. In der südlichsten Wesermarschgemeinde besuchte sie den Kindergarten und die Grundschule, ehe ihre Eltern sich trennten und sie mit der Mutter nach Nordrhein-Westfalen zog.

Zwei Jahre lang hat Neele Claussen in Vollzeit als Model gearbeitet, unter anderem in London, Mailand und New York. Einmal ist sie sogar bei einer Show für Modeschöpfer Valentino gelaufen. Entertainer Harald Schmidt lud sie in seine Fernsehshow ein. Und sie stand viel für Fotos vor der Kamera.

„Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass diese Welt nicht so das Richtige für mich ist“, erzählt Neele Claussen. Der Stress, tagelang von Casting zu Casting zu eilen, um einen einzigen Job zu ergattern, zerrte an ihren Nerven. „Die langen Wartezeiten und das ständige Hoffen, dass einen jemand bucht, damit bin ich nicht gut zurechtgekommen.“

Neele Claussen schraubte ihre Ambitionen zurück, fing an, in Aachen Betriebswirtschaftslehre zu studieren, arbeitete nur noch nebenbei als Modell – und hatte plötzlich viel mehr Erfolg. „Weil ich entspannter war“, weiß die 39-Jährige heute. Zu Buche stehen unter anderem eine Kampagne für einen Shampoo-Hersteller sowie mehrere Fotoshootings für Kataloge und die Titelseiten einiger Zeitschriften.

Bei einem Auslandsjahr im spanischen Alicante lernte die brünette Schönheit ihren Ehemann kennen. 2006 zog sie zu ihm ans Mittelmeer und hängte ihren Job als Fashion Model an den Nagel. Heute arbeitet Neele Claussen als Schuheinkäuferin für die Marke Pull & Bear des spanischen Textilunternehmens Inditex. „Mit Mode habe ich noch immer zu tun“, stellt Claussen zufrieden fest.

Vereinzelt modele sie noch immer, verrät die ehemalige Castingshow-Siegerin. „Dann mache ich ein paar Aufnahmen für eine spanische Sportmarke.“ Mehr nicht. Der alten Heimat ist Neele Claussen immer verbunden geblieben. Zwei bis drei Mal pro Jahr besucht die 39-Jährige eine Tante in Lemwerder und die Großmutter in Vegesack.

