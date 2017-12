Mutmaßlicher Selbstmordversuch

Mann fährt mit Auto in SPD-Parteizentrale in Berlin

Ein 58-Jähriger ist an Heiligabend mit einem Auto in die SPD-Zentrale in Berlin gerast. Zudem hat er nach eigenen Angaben brennbares Material vor dem Eingang der CDU-Bundesgeschäftsstelle deponiert.