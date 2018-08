Mit dem Verzehr des rohen Fleisches machte sich der Mann keine Freunde. (Symbolbild) (Monika Skolimowska/dpa)

Beim Vegan Food Festival in Amsterdam hat ein Mann aus Schweden mitten auf dem Festivalgelände eine große Menge rohes Fleisch verzehrt. Dazu trug der Blogger und Youtuber ein Shirt auf dem "Go Vegan And Die" (Lebe vegan und dann stirb) zu lesen war. Laut der Beschreibung des Youtube-Videos handelt es sich bei dem Stück Fleisch um rohes Kalbsherz. Dass er mit seiner Aktion provozieren wollte, liegt nahe.

Während der Aktion stößt die Polizei dazu und spricht mit dem Mann, um ihn auf die problematische Situation aufmerksam zu machen. Wie auf dem Video des Bloggers "sv3rige" zu erkennen ist, sind die anderen Festivalbesucher nicht besonders begeistert. Festgenommen wurde allerdings niemand. Eine Sprecherin des Festivals nahm zu dem Vorfall Stellung und sagte, dass es natürlich erlaubt wäre, rohes Fleisch auf dem Festivalgelände zu essen, allerdings auch schockierend aufgrund der Pfütze aus "Blut und Fett", die die Aktion hinterlassen haben soll.

"sv3rige" verfolgt offensichtlich eine gewisse Programmatik. Auf seinem Youtube-Kanal finden sich einige Videos, in denen er sich mit veganer Ernährung auseinandersetzt. Unter anderem behauptet er, selbst Veganer gewesen und dadurch krank geworden zu sein. (hee)