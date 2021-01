Nach dem Sturm geht es allen wieder gut - Emilia (Liza Tzschirner) und Jonas (Philipp Danne) können wieder lächeln. (MDR / ndF / Tom Schulze)

Bedrohlich zieht im Nationalpark Sächsische Schweiz ein Gewitter auf. Das, so fürchten die Männer um Ranger Jonas (Philipp Danne), wird wieder Unmengen Arbeit geben - immer wieder klettern Unvorsichtige in den Felsen herum. Und dann wird in der sechsten Folge der Reihe „Der Ranger - Paradies Heimat“ („Sturm“, Regie: Imogen Kimmel) ein Paraglider (Timo Jacobs) auf einem Felsen vom Blitz getroffen, noch ehe er sich in die Tiefe stürzen kann. Wie sich herausstellt, hat der Mann vor ein paar Tagen Frau und Tochter verlassen, jetzt leidet er unter Gedächtnisverlust. Sollte er erfahren, dass seine Familie nichts mehr von ihm wissen will? Ob da Ranger Jonas helfen kann? Auch Jonas selbst hat beträchtliche private Sorgen, denn es ist keineswegs klar, ob Freundin Emilia (Liza Tzschirner) von ihm selbst oder doch von ihrem Ex-Mann Moritz nach einem „sentimentalen Rückfall“ schwanger ist.