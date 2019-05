Marcel Reif wird das DFB-Pokalfinale kommentieren - allerdings nicht fürs deutsche Fernsehen. (ServusTV / Neumayr / Leo)

Vor rund drei Jahren hatte Marcel Reif eigentlich seine Kommentatoren-Karriere an den Nagel gehängt. Nun kehrt der Schweizer jedoch zurück ans Mikrofon, um ein deutsches Fußball-Duell der Extraklasse zu kommentieren: das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und dem RB Leipzig am Samstag, 25. Mai, - allerdings exklusiv für den österreichischen Sender ServusTV. Reif arbeitete rund 17 Jahre lang für den Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland (ehemals Premiere) und verzichtete dann im Jahr 2016 auf eine Vertragsverlängerung. Seitdem ist die Fernseh-Koryphäe beispielsweise als Experte für SPORT1 bei der Fußball-Talkrunde „Doppelpass“ tätig - zudem war er einige Male als Kommentator für das Schweizer Fernsehen im Einsatz.

ServusTV hat sich mit Beginn des DFB-Pokalfinales die Ausstrahlunsgrechte am deutschem Vereinswettbewerb bis zum Finale 2022 gesichert und beabsichtigt, jährlich mindestens acht ausgewählte Spiele live zu übertragen - damit sollen die Top-Spiele der jeweiligen Runden abgedeckt werden. Den Fokus wolle der österreichische Sender dabei auf Partien legen, in denen prominente Landsmänner vertreten sind. Im diesjährigen Finale sind mit David Alaba von Bayern München sowie Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Stefan Ilsanker auf Leipziger Seite gleich vier Österreicher mit von der Partie. Der Privatsender selbst gehört ebenso wie der Verein RB Leipzig zum Red-Bull-Konzern.

Im Finale des DFB-Pokals trifft der amtierende deutsche Meister Bayern München auf den Herausforderer aus Leipzig. (ServusTV / GEPApictures)

ServusTV wird die Fans am 25. Mai bereits um 19.00 Uhr zum Pokalfinale begrüßen, der Anstoß erfolgt um 20.00 Uhr. Marcel Reif wird in Berlin live am Mikrofon Platz nehmen, während Ex-Bundesliga-Profi Steffen Freund und ServusTV-Sportchef Christian Nehiba die Analyse vor Ort übernehmen. Julia Kienast agiert derweil als Außenreporterin und sammelt O-Töne vom Spielfeldrand.