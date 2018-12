Maria Callas, hier als 3D-Hologramm, gilt als größte Opernsängerin aller Zeiten. (2018 Base Holograms, LLC)

Dass sich manche Sängerinnen und Sänger unsterblich gemacht haben, ist normalerweise nur eine Redensart. Im Falle der 1977 verstorbenen Operndiva Maria Callas mag diese Aussage aber nun - in gewisser Weise - tatsächlich zutreffen. Mithilfe einer neuartigen Projektionstechnik wird die legendäre Sopranistin im Zuge der „Callas in Concert“-Tour 2019 als 3D-Hologramm „wiederauferstehen“. Die Technik macht's möglich! Die zwei exklusiven Deutschlandtermine der vor Kurzem in den USA gestarteten „The Hologram“-Tournee finden am 30. Mai im Admiralspalast Berlin und am 31. Mai in der Liederhalle Stuttgart statt.

Dem ambitionierten Projekt liegt eine revolutionäre Technologie zugrunde, die es ermöglicht, die griechisch-amerikanische Opernsängerin anhand alter Ton- und Film-Aufnahmen wieder zurück auf die Bühne zu holen. Begleitet wird die digitalisierte Callas von einem 63-köpfigen Orchester, Bühnenkunst der Extraklasse soll neben der innovativen Technik für weiteren optischen Anreiz sorgen. Inszeniert von Callas-Veteran Stephen Wadsworth (Met, La Scala, Covent Garden) und unter der musikalischen Leitung von Constantine Kitsopoulos (Baz Luhrmanns „La Bohème“) erwartet die Opernfans ein musikalisches Event, wie es in dieser Form noch nie zuvor auf der Bühne zu sehen war.

So gruselig wie faszinierend: Eine revolutionäre Technologie lässt Maria Callas "wiederauferstehen" - zumindest als 3D-Hologramm. (2018 Base Holograms, LLC)

Die „New York Times“ beschrieb die experimentelle Vorführung als „faszinierend ... auf seltsame Art und Weise fesselnd“. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass die seit über 40 Jahren tote Diva wieder zum Leben erweckt wird. „Angesichts der heutigen Kultur sucht das Publikum nach diesen einzigartigen neuen Erlebnissen“, so Marty Tudor, Geschäftsführer von BASE Hologram Productions. Regisseur Wadsworth betont: „Wir hatten das Privileg, eine der größten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts zu kuratieren, und das haben wir mit großer Sorgfalt getan.“

Der Kartenvorverkauf hat begonnen, Tickets kosten zwischen 40 und 85 Euro, exklusive Gebühren.