In Frauke Schäfer (Susanne Bormann, links) begegnet Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) einem jungen Abbild ihrer selbst. Am Anfang tragen sie sogar die gleiche Bluse. (NDR / Marion von der Mehden)

Was im November 2017 funktionierte, ist auch etwas für Ende Juni - sagte sich die ARD, wenn auch Zweifel an der Sommertauglichkeit des extrem dunklen Maria Furtwängler-„Tatorts“ mit dem Titel „Der Fall Holdt“ angebracht sind. Nachdem sie vor einer Disko zusammengeschlagen wurde, wird Lindholm schwer angeschlagen zu einem Entführungsfall geschickt. In der Nähe von Walsrode wurde Bankiersfrau Julia Holdt (Annika Martens) gekidnappt. Zwei Männer stoppten ihren Wagen in einem Waldstück. Was dann geschah, ist für den Zuschauer lange unklar.

Julias Ehemann Frank (Aljoscha Stadelmann) erhält ein Paket mit Haaren seiner Frau und einen Anruf: Innerhalb weniger Stunden soll er 300.000 Euro übergeben. Frank bittet seine Schwiegereltern Christian (Ernst Stötzner) und Gudrun Rebenow (Hedi Kriegeskotte) um finanzielle Hilfe, doch der Schwiegervater ruft die Polizei. Als sie eintrifft, ist der Ehemann schon unterwegs zur Geldübergabe. Seine Frau bleibt verschwunden. Charlotte Lindholm zur Seite steht diesmal Frauke Schäfer (Susanne Bormann), eine Art junges Abbild der erfahrenen Ermittlerin. Stoisch professionell macht sie ihren Job, während Lindholm sich stellenweise eher durch diesen Fall treiben lässt. Sie fixiert ihre Tätersuche bald schon auf den Ehemann. Ganz offensichtlich stand es um die Beziehung nicht zum Besten. Aber ist das Grund genug, um die Entführung der eigenen Frau in Auftrag zu geben?

Kann Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) dem Ehemann Frank Holdt (Aljoscha Stadelmann) vertrauen? (NDR / Marion von der Mehden)

"Der Fall Holdt" war der Debüt-"Tatort" der jungen Regisseurin Anne Zohra Berrached, die mit ihren ersten beiden Spielfilmen "Zwei Mütter" und "24 Wochen", die bei der Berlinale liefen, begeisterte. Mit Aljoscha Stadelmann in der Rolle des Ehemanns führte sie einen grandiosen Könner durch diese komplexe Rolle. Auch Maria Furtwängler lotet an vielen Stellen ihre Grenzen neu aus. "Der Fall Holdt", entstanden nach einer wahren Begebenheit, setzte neue Akzente im Furtwängler-"Tatort, sowohl stilistisch als auch inhaltlich. Eigentlich unverständlich, dass nach diesem Highlight vom Herbst 2017, es war der 25. Fall der Ermiltterin, ein Umzug des Formats nach Göttingen und die bislang wenig überzeugende Wendung stand, mit Co-Star Florence Kasumba den Lonely-Woman-"Tatort" des NDR neu zu erfinden. Im Sommer 2019 finden trotzdem die Dreharbeiten zu Fall zwei mit Furtwängler und Kasumba statt. In Göttingen, wo es schon beim Debütfall "Das verschwundene Kind" - allerdings nur klimatisch - recht heiß war. Dann doch lieber ein eiskalter, aber mitreißender Ausnahmekrimi wie "Der Fall Holdt" als hochsommerliche Wiederholung.