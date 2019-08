Geben bald auch auf Smartphones und Tablets mit iOS oder Android tüchtig Gas: Mario und seine Freunde in "Mario Kart Tour". (Nintendo Mobile)

Nintendo erweitert sein Angebot an Mobile-Games um eine weitere prominente Spiel-Marke: Mit „Mario Kart Tour“ erscheint bereits am 25. September das erste Rennspiel um den Klempner-Clan, das nicht auf einer Nintendo-eigenen Konsolen, sondern auf iOS- und Android-Smartphones beziehungsweise -Tablets läuft.

Aus der Serie bekannte Kurse wie der „Regenbogen-Boulevard“ stehen dabei ebenso auf dem Fahrplan wie Strecken, die von realen Orten wie New York, Paris oder Tokio inspiriert wurden. Wie in der Hauptserie stehen dafür Karts und Gleiter in der Flitzer-Garage.

„Mario Kart Tour“ erscheint als Free-to-Play-Game, der Download des Clients ist also kostenlos. Für den Download erforderlich ist allerdings ein Nintendo-Account, der - falls noch nicht vorhanden - unter dem weiter unten stehenden Link angelegt werden kann.