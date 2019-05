Jede zweite deutsche Brille wird in den Filialen der Optiker-Kette Fielmann verkauft. (ZDF/Riccardo Giese)

„Brille: Fielmann!“ - Den nicht zuletzt durch die penetrante Fernsehwerbung - selbstverständlich auch zur Werbezeit im ZDF - verbreiteten Slogan kennt fast jeder Brillenträger in Deutschland. Mit mehr als 600 Filialen in Deutschland ist das einst vom Unternehmer Günther Fielmann gegründete Optiker-Unternehmen mit Abstand Marktführer in Deutschland. Nahezu jede zweite Brille in Deutschland geht in einem seiner Geschäfte, die von Fielmann oft selbst von den ursprünglichen Betreibern aufgekauft und unter neuem Namen weiterbetrieben wurde, über die Ladentheke. Der neue Doku-Beitrag „ZDFzeit: Das Fielmann-Imperium“ blickt nun zur besten Sendezeit ganz ohne weitere Werbe-Absicht hinter die Kulissen und wirft mehr oder weniger brisante Fragen zur Preispolitik sowie zur Unternehmens- und Mitarbeiterführung auf. Natürlich darf da auch ein „Check“ nicht fehlen: Optikermeisterin Eva Trummer prüft für die Dokumentation die gekauften Brillen.