Erstmals wird der Bayerische Filmpreis nicht wie üblich feierlich im Münchner Prinzregententheater verliehen. Die coronabedingt verschobene Verkündigung der Auszeichnungen wird nun im BR-Studio aufgezeichnet und am 28.04., um 22.00 Uhr gesendet. Bereits am selben Tag ist sie in der BR-Mediathek abzurufen. Dabei müssen die Zuschauer nicht auf die gewohnt launige Conférence des „quer“-Moderators Christoph Süß verzichten. Eine der Preisträgerinnen steht bereits seit Längerem fest: Martina Gedeck wird den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten für ihr Lebenswerk erhalten.

Mit insgesamt 300.000 Euro ist der Filmpreis der Bayerischen Staatsregierung einer der begehrtesten deutschen Filmpreise, der Hauptteil fällt dabei mit 200.000 Euro an die von einer unabhängigen Jury ausgewählte „beste Produktion“. „Martina Gedeck ist eine herausragende Schauspielerin. Ich bin ein großer Bewunderer und Fan von ihr“, ließ Markus Söder wissen. Martina Gedeck zeige „in ihren Rollen eine faszinierende Wandelbarkeit. Sie ist für mich die deutsche Meryl Streep“.

Christoph Süß moderiert den Bayerischen Filmpreis diesmal nicht im Prinzregententheater, sondern im Studio des BR. (BR / Martina Bogdahn)

An Filmpreise ist die 1961 in München geborene, in Landshut und Berlin aufgewachsene Martina Gedeck längst gewöhnt. Unter anderem erhielt sie Deutsche Filmpreise für „Bella Martha“ 2002 und Helmut Dietls „Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief“ (1997). Maßgeblich war sie auch am Oscar-Erfolg des Stasi-Dramas „Das Leben der Anderen“ (2006) beteiligt, verspielte aber damals ihre Teilnahme in Los Angeles wegen ihrer Kritik an der Arbeit des Regisseurs.