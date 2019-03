Für die VOX-Sendung "Der Vertretungslehrer" hielt Hundetrainer Martin Rütter in einem Gymnasium bei Hannover eine Doppelstunde zum Thema Körperhaltung. (TVNOW / PA / Frank May)

Frank Thelen machte mit, Dagi Bee war dabei, und auch Showmaster-Legende Thomas Gottschalk gab sich die Ehre: Die VOX-Sendung „Der Vertretungslehrer“ schickte schon so manchen Promi als Lehrer vor eine Schulklasse. In der gestrigen Folge des Formats war Hundetrainer Martin Rütter an der Reihe. An einem Gymnasium in Garbsen bei Hannover übernahm der 48-Jährige für eine Doppelstunde den Unterricht und beschäftigte sich zusammen mit meinen Schülern mit dem Thema Körpersprache. Außerdem verriet er pikante Details aus seiner eigenen Vergangenheit.

„Ich glaube, dass das Thema Körpersprache oder Kommunikation sehr oft unterschätzt wird und viele nicht wissen, wie viel sie selber machen können, damit sie jemand gut oder schlecht findet“, meinte Rütter. Durch spezielle Experimente, mit denen die Schüler Einblick in ihr Unterbewusstsein erhielten, versuchte der Hundeflüsterer ihnen ein neues Bewusstsein zu verschaffen.

"Ich glaube, dass das Thema Körpersprache oder Kommunikation sehr oft unterschätzt wird", meinte Martin Rütter im Vorfeld. (TVNOW / PA / Frank May)

„Meine Zielsetzung für heute ist, dass ihr in zehn Jahren in einer Situation vielleicht sagt: 'Jetzt habe ich genau gesehen, was der Rütter meinte!'“, teilte der 48-Jährige den Schülern mit. Außerdem wies er auf Parallelen zwischen Mensch und Hund hin: „Viele glauben gar nicht, wie ähnlich das Kommunikationsgeflecht des Hundes dem des Menschen ist. 80 bis 90 Prozent der Kommunikation laufen da über Körpersprache, und daher sind Hunde auch gute Anschauungsobjekte für den Unterricht.“

An seine eigene Schulzeit hat Rütter geteilte Erinnerungen, wie er den Schülern erzählte: „Meine Schulzeit war sehr lustig, aber auch anstrengend. Ich bin zweimal sitzen geblieben, einmal nicht zum Abitur zugelassen worden und dreimal von der Schule geflogen.“

Von seinen Schülern zeigte sich Martin Rütter (Mitte) sehr angetan. Sie seien "offen, ehrlich und neugierig" gewesen, so der "Hundeprofi". (TVNOW / PA / Frank May)

Nach Ende des Experiments zeigte sich der Duisburger optimistisch: „Mein Wunsch war, dass die mit offenen Augen durch die Welt gehen, und ich denke, das passiert jetzt auch.“ Auch von seinen Schülern war Rütter angetan. Sie seien „offen, ehrlich und neugierig“ gewesen.