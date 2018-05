Die Serie „Marvel's Runaways“, die auf Marvels gleichnamigem Comic beruht, wird ab dem 9.Mai auf dem deutschsprachigen Pay-TV-Sender Syfy zu sehen sein, nachdem sie in den USA am 27. November angelaufen ist.

Es geht um sechs Teenager, die früher durch die regelmäßigen Treffen ihrer Eltern gute Freunde waren, bevor sie sich auf der Highschool auseinander gelebt haben: Den nerdigen Alex Wilder (Rhenzy Feliz), den sportlichen und etwas dümmlich wirkenden Chase Stein (Gregg Sulkin), die wohlbehütete Karolina Dean (Virginia Gardner), das Gothic-Mädchen Nico Minoru (Lyrica Okano), die Revoluzzerin Gert Yorkes (Ariela Barer) und die junge und meist gutgelaunte Molly Hernandez (Allegra Acosta).