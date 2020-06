Massenhafte Löschungen sind die Folge einer Warnung vor Urheberrechtsverletzungen, die Twitch an die User weitergab. (Twitch)

Gespielt wird auf Twitch gerade spürbar weniger, dafür umso mehr gelöscht. Aus Angst vor juristischen Konsequenzen entfernen derzeit viele Twitch-User Abertausende von Clips aus ihren Archiven - maximal 60 Sekunden lange Videos, die auf Knopfdruck ganz nebenbei aus einer vielen Stunden langen Liveübertragung erstellt werden können. Betroffen sind Videos aus den Jahren 2017 bis 2019. Dabei geht es nicht um die Bewegtbild-Inhalte an sich, sondern um die musikalische Untermalung. Streamer, die urheberrechtlich geschützte Musik als Hintergrund-Soundtrack für ihre Clips nutzen oder einfach nur das Radio haben laufen lassen, müssen sich offenbar Sorgen machen.

Massenhafte Copyright-Verletzungen?

Es ist zwar der Streaming-Dienst selbst, der seinen Usern zur Löschung der kritischen Videos rät, doch der Druck kommt von außen. In einem Tweet legt der Twitch Support offen, dass der Dienst von einem „plötzlichen Schub von Urheberrechts-Beschwerden“ überrascht wurde: „Dies ist das erste Mal, dass wir Massen-DMCA-Ansprüche gegen Clips erhalten haben.“

Wer konkret hinter der Aktion steht, wird von Twitch nicht preisgegeben. Es ist lediglich die Rede von „Rechteinhabern“. Die Akteure behaupten, die „Recording Industry Association of America“ zu repräsentieren. DMCA steht für den Digital Millennium Copyright Act, die Regelungen zur Umsetzung des Urheberrechts in den USA.

Die Bitte, die Twitch per Twitter an die Streamer heranträgt: Wer unsicher ist, ob seine Clips akustische Copyright-Verletzungen beinhalten, sollte diese lieber entfernen.

Diesen Rat haben sich offenbar viele User sehr zu Herzen genommen. Für viele Zuschauer heißt es seitdem: Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Tausende von Videos sind aus dem Netz verschwunden.

Twitch entschuldigt sich bei den Usern für den Stress: Man wisse, wie nervig diese Umstände seien, da viele Streamer große Archive angelegt hätten. Man arbeite daher daran, die Lage zu verbessern. Zudem sei es laut des offiziellen Twitch-Statements das erste Mal, dass so etwas passiert. Zur Lösung beitragen werden laut Twitch unter anderem Überlegungen, „wie wir euch mehr Kontrolle über eure Clips geben können“. Was das konkret bedeuten kann, bleibt bis dato offen.

Fünf Jahre Arbeit umsonst?

Fest steht: Solche „Copyright-Strikes“ sind für Streamer, die ihren Kanal nicht nur zum Spaß betreiben, sondern mit dieser Arbeit Geld verdienen, existenzbedrohend. Denn nach drei Verwarnungen innerhalb kurzer Zeit wird ein Kanal üblicherweise permanent gesperrt - was einer Löschung gleichkommt.

Das Dilemma beschreibt exemplarisch die von einem Ban bedrohte Streamerin Fuslie. Auf Twitch erklärt sie, es sei „nahezu unmöglich, über 100.000 Clips zu löschen, da das Creator Dashboard meine alten Clips gar nicht lädt.“ Sie fragt: „Wie soll ich mich hier schützen?“ Ähnlich äußert sich der „Fortnite“-Streamer Cloakzy: „Schon verrückt - fünf Jahre Arbeit könnten binnen zwei Sekunden einfach verschwinden.“

Die Community diskutiert kontrovers über die Situation. Manche verteidigen das Nutzen von urheberrechtlich geschützter Musik - schließlich gehe es vor allem um das, was zu sehen sei, und die Musiknutzung würde idealerweise sogar dazu führen, dass User die gehörten Künstler für sich entdecken. Andere schlagen digitale Lösungen vor, die automatisch Urheberrechtsverletzungen erkennen und die Musik dann stummschalten. Bei VODs - also Aufzeichnungen von Live-Streams - sei das längst Standard, warum kann Twitch das nicht auch bei Clips umsetzen, so eine Frage auf Twitter. Ein weiterer Vorschlag: Twitch solle Geld in die Hand nehmen, um die Rechte an der Musiknutzung seiner User zu erkaufen.