Carsten Maschmeyer erhielt von SAT.1 mit "Start up" seine eigene Gründershow. Die Quoten der ersten beiden Ausgaben waren jedoch alarmierend. (SAT.1 / Jens Hartmann)

Nicht jede Gründer-Show ist ein Selbstläufer, das muss der erfolgsverwöhnte Unternehmer Carsten Maschmeyer, Ehemann und Power Couple-Hälfte von Schauspielerin Veronica Ferres, derzeit erleben. In der VOX-Show „Die Höhe der Löwen“ läuft es für den 58-Jährigen zwar bestens, doch die Expansion seines Geschäftsmodells beim Sender SAT.1 könnte in die Hose gehen. Schon die erste Ausgabe des Formats „Start Up! Wer wird Deutschlands bester Gründer“, das der Sender am Mittwoch, um 20.15 Uhr, zeigt, wollten nur 1,1 Millionen Zuschauer sehen. 690.000 davon entfielen auf die vom Sender anvisierte Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. In der zweiten Woche geriet das mit großen Hoffnungen gestartete Produkt des Privatsenders am Mittwochabend vollends in Schieflage. Nur 470.000 Zuschauer der jungen Zielgruppe wollten Maschmeyer als Business Angel zuschauen. Das entsprach einem für SAT.1 indiskutablen Marktanteil von 5,5 Prozentpunkten. Als Grund für das Quotendebakel wurde intern offenbar ein massives Tonproblem ausgemacht.

Von Anfang an, so hieß es in Medienberichten, habe es bundesweit Störungen unterschiedlichen Ausmaßes gegeben. Der Quotenverlauf stützt diese Angabe. Binnen wenigen Minuten stürzte die Quote nach Sendungsbeginn um rund drei Prozent ab. Als kurz nach 22 Uhr der Ton wieder funktionierte, ging die Kurve wieder nach oben. Während viele Zuschauer via Social Media während der laufenden Sendung ihren Unmut bekundeten, twitterte Maschmeyer selbst ziemlich schlagfertig: „Suche ein #StartUp, das kurzfristig regionale Tonprobleme beheben kann.“ Laut „Bild“ erklärten Mitarbeiter der ausführenden Produzenten Sony und SAT.1, sie hätten eine solch bizarre Situation noch nie erlebt. Der Münchner Sender räumte in einem ersten Statement am Donnerstag Tonprobleme während der ersten Stunde ein und zeigte sich zuversichtlich, dass die Quoten bei der nächsten Ausgabe wieder besser sind.