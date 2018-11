Teil 2 von Biowares Rollenspiel-Reihe "Dragon Age" ist leider auch der schwächste. Trotzdem ist das Game eines der prominenteren im Xbox-Live-Gold-Programm für Dezember. (Bioware / Electronic Arts)

Abonnenten von Microsofts Premium-Service finden diesmal vor allem Indie-Games unterm virtuellen Weihnachtsbaum: Am prominentesten ist dabei noch das knuffige Action-Adventure „Never Alone“ (1. bis 31. Dezember), in dem sich ein kleines Inuit-Mädchen und ihr süßer Polarfuchs durch das Schneetreiben der Arktis rätseln. Ebenfalls ein Fall für die grauen Zellen ist die mit reichlich Physik-Puzzlen angereicherte Ego-Knobelei „Q.U.B.E. 2“ (16. Dezember bis 15. Januar).

Das sind die Gold-Hits für Xbox 360

War vor 13 Jahren ein echter Hingucker mit innovativem Action-Ansatz, macht heute aber nur noch wenig her: "Mercenaries: Playground of Destruction" ist der Tiefpunkt des Gold-Programms für Dezember. (Lucas Arts / Pandemic)

Xbox-360-seitig dagegen vertröstet Microsoft die Community mit der in die Jahre gekommenen Schießbude „Mercenaries: Playground of Destruction“ (16. bis 31. Dezember). Etwas attraktiver ist da schon Biowares „Dragon Age 2“ (1. bis 15. Dezember) - obwohl der Trip in die Fantasy-Stadt Kirkwall den schwächsten Teil der Rollenspiel-Reihe darstellt. Bleibt nur zu hoffen, dass Microsoft im Januar ein paar stärkere Neujahres-Präsente im Gold-Gepäck hat!