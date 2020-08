Die Samstagabend-Show "Verstehen Sie Spaß? - Spezial" führt Stars wie Max Giesinger (links) ordentlich aufs Glatteis. (SWR/Kimmig Entertainment)

Mal wieder Lust, so richtig herzhaft zu lachen? Dann ist der kommende Samstagabend perfekt: Eigentlich wirkt Sänger und Songwriter Max Giesinger immer recht entspannt - doch es gibt tatsächlich Momente, da wird es auch ihm mulmig. Einen solchen Moment zeigt Das Erste am Samstag, 22. August um 20.15 Uhr in der Sommerausgabe der Versteckten-Kamera-Show „Verstehen Sie Spaß? - Spezial“, die Moderator Guido Cantz direkt von der idyllischen Mecklenburgischen Seenplatte präsentiert.

Die Zuschauer können sich unter anderem auf Max Giesinger in großer Not freuen: Der „80 Millionen“-Sänger steht kurz vor einem Fallschirmsprung und soll sich darauf vorbereiten. Doch die Übungen geben ihm nicht die gewünschte Sicherheit, sondern jagen ihm im Gegenteil noch mehr Angst ein. Und tatsächlich: Es stellt sich heraus, dass seine Begleitperson kein Profi ist, sondern seine Ausbildung noch nicht abgeschlossen hat. Als dann auch noch bei der Flug-Simulation ein Seil reißt, ist Giesinger gänzlich schockiert ...

Moderator Guido Cantz meldet sich für die Sommerausgabe von der Mecklenburgischen Seenplatte. (ARD / SWR/Philipp Pröttel)

Die Samstagabend-Sendung lässt die 20 originellsten, verrücktesten und aufwendigsten Streiche der vergangenen Shows Revue passieren. Immer wieder gelang es Cantz, Prominente wie Cathy und Mads Hummels, Thomas Gottschalk, Marco Reus, Alexander Bommes und Julian Brand aufs Glatteis und in tückische Fallen zu locken.