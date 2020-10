Kein Dschungel - und auch keine Burg in Wales? Laut "Bild"-Bericht wird das Dschungelcamp 2021 abgesagt. (RTL / Stefan Greg)

Es wäre ein Paukenschlag, wie es ihn in der jüngeren deutschen TV-Geschichte nur selten gegeben hat. Keine Ekel-Prüfung, kein Zickenkrieg und keine Krönung zum Dschungelkönig oder zur Königin: Wie „Bild“ exklusiv erfahren haben will, wird das Dschungelcamp 2021 abgesagt.

Nachdem die RTL-Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ bislang traditionell im australischen Dschungel produziert worden war, wurde aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt bereits ein Umzug nach Wales kommuniziert. Statt im Dschungel zu campieren, sollten sich die Promis diesmal in einer Burg einquartieren. Doch auch dort kann die Aufzeichnung der quotenstarken Realityshow, in der Promi-Kandidaten im Kampf um die Dschungelkrone diverse Ekel-Prüfungen bestehen müssen, laut „Bild“-Bericht wohl nicht aufgezeichnet werden. Grund seien die zuletzt auch in Großbritannien stark angestiegenen Infektionszahlen und die damit einhergehenden verschärften Anti-Corona-Maßnahmen.

Vor kurzem erst rief Wales einen zweiwöchigen Lockdown aus. Somit sei auch der Umzug nach Großbritannien nun vom Tisch, hieß es. Laut „Bild“ ist man sich bei RTL sowie der Produktionsfirma ITV Studios Germany nicht sicher, ob die Sicherheit durch entsprechende Hygienestandards eingehalten werden kann. Schließlich handelt es sich bei dem Reality-Format um einer riesige Produktion mit entsprechend großer Crew.

Die Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ wurde erstmals 2004 ausgestrahlt und wäre 2021 in ihre 15. Staffel gegangen. Eine offizielle Absage durch den Sender RTL steht derzeit noch aus.