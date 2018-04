Anne-Marie - Friends

Anne-Marie aus dem britischen Essex ist noch relativ neu in der Pop-Szene, aber doch kein unbeschriebenes Blatt mehr. Ihre interessante Soul-Stimme kennen viele schon durch ihre Zusammenarbeit mit der Band Rudimental und Produzent Snakeships oder durch den Song „Rockabye“ von Clean Bandit. Nachdem sie zuletzt mit der Single „Friends“ in einigen Ländern (unter anderem auch Deutschland) die Spitze der Charts eroberte, bringt die 27-Jährige nun ihr erstes eigenes Album „Speak Your Mind“ auf den Markt.

Los geht es mit dem Stück „Cry“, das direkt zu Beginn alle Erwartungen an ein Pop-Dance-Album erfüllt. Das Konzept zieht die britische Künstlerin auch durch, unterbrochen nur von Stücken wie „Perfect“ oder „Then“, die kurzzeitig das Tempo bremsen. Gerade in den flotteren Titeln scheint auch mal durch, dass Anne-Marie Humor hat. „Bad Girlfriend“ und „Cry“ etwa sind bei genauerem Hinhören ganz schön frech. „You'll never find another, another piece of luxury like me / You're such a motherfucker, you couldn't even make, make, make my tea“: Zumindest auf Textseite kann Anne-Marie absolut überzeugen.

Nach ersten Single-Erfolgen möchte Anne-Marie mit ihrem Debütalbum "Speak Your Mind" richtig durchstarten. (Warner Music)

Das große Problem von Anne-Marie ist wie bei vielen anderen Pop-Musikern ihrer Generation folgendes: Während die Texte oftmals in die Tiefe gehen, schafft das die Musik nur ganz selten. Trotz Ed Sheerans Support in der Single-Auskopplung „2002“ und der Hilfe von Produzenten-Giganten wie Nana Rogues, Tom Meredith oder Marshmallow reißt das Album den Hörer nicht vom Hocker. Zu viel klingt austauschbar, zu viel wurde auf Hochglanz poliert. „Speak Your Mind“ kein schlechtes Album, allerdings auch keines, das lange im Gedächtnis bleibt.

Lediglich einige wenige Tracks, wie „Bad Girlfriend“, stechen durch Kreativität und Anne-Maries Leidenschaft für den Dubstep hervor. Es wird auch niemand bestreiten, dass die Britin eine gute Sängerin ist. Unter dem Strich ist „Speak Your Mind“ aber leider doch nur ein weiteres 08/15-Pop-Dance-Album.