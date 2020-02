Echtes Leben: Weg von der Straße - So. 16.02. - ARD: 17.30 Uhr „Echtes Leben: Weg von der Straße“

Mehr als nur eine Schlafstelle für eine Nacht

Andreas Schoettl

Bereits sehr junge Menschen kann die Härte des Lebens mit voller Wucht treffen. Zehntausende Jugendliche in Deutschland sind vollkommen aus dem System gefallen. Bei Manuela in einer Notschlafstelle in Essen finden einige von ihnen mehr als nur ein wärmendes Bett für eine Nacht.